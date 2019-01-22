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Wachse mit jeder Herausforderung

Liebe jeden Moment

 

Als Eltern gibt es zahllose schöne Momente, aber auch so manche Herausforderungen. Wir unterstützen dich während der gesamten Reise mit passenden Lösungen, die wir in jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Hebammen und Ärzten entwickelt haben.

Wachse mit jeder Herausforderung

Liebe jeden Moment

 

Als Eltern gibt es zahllose schöne Momente, aber auch so manche Herausforderungen. Wir unterstützen dich während der gesamten Reise mit passenden Lösungen, die wir in jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Hebammen und Ärzten entwickelt haben.

    Und das Abenteuer beginnt

    Zeitplan: Schwangerschaft
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    Zeitplan: Schwangerschaft

    Schwangerschaft

    Ein gesunder Start für eine gesunde Zukunft


    Der Moment, in dem du dein Baby zum ersten Mal auf einem Ultraschallbild siehst, ist einzigartig und unvergesslich. Es ist pures Glück und gleichzeitig verunsichernd. Wir helfen dir schon zu Beginn mit wertvollen Informationen und Tipps, um die beste Grundlage für die zukünftige Gesundheit deines Baby zu schaffen.

    Superfoods
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    Philips Schwangerschaft+ App

    Schwangerschaft+  – Der Tagesbegleiter für Schwangere

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    Zeitplan: Stillzeit
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    Zeitplan: Stillzeit

    Stillzeit

    Die Pausbäckchen werden immer runder

     

    Bei jeder Mahlzeit oder Kuscheleinheit wirst du staunen, wie sich dein Baby weiterentwickelt hat. Egal ob beim Stillen oder bei der Flaschenfütterung, wir sind für dich da.

    Wissenswertes zum Stillen

    Milchpumpen von Philips Avent

    Mehr Komfort für mehr Milch auf natürliche Weise

    Philips Brustpumpen und Zubehör
    Finde die richtige Milchpumpe
    Zeitplan: Füttern
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    Zeitplan: Füttern

    Füttern

    Nach dem Vorbild der Natur

     

    Um dir die Kombination von Stillen und Flaschenernährung zu erleichtern, hat Philips Avent die Natural Flasche entwickelt. Der ultra-weiche Sauger imitiert die Bewegung und das Gefühl an der Brust.

    Philips Natural-Babyflaschen

    Unsere Philips Natural-Babyflaschen wurden von Hebammen getestet und haben eine hohe Empfehlungsrate von 98% erhalten.

    Mehr zur Natural Flasche

    Natural-Flaschen von Philips Avent

    Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

    Philips Natural-Babyflaschen
    Entdecke alle Natural-Flaschen
    Zeitplan: Beruhigung
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    Zeitplan: Beruhigung

    Beruhigung

    Dein Baby kann nie zuviel Geborgenheit bekommen

     

    Das Nuckeln hilft deinem Baby, sich wohlzufühlen. Wir haben eine Reihe an Schnullern entwickelt, die den Saugreflex sowie die natürliche Gaumenentwicklung deines Babys fördern.

    Entdecke den Snuggle

    Schnuller

    Wohlbefinden von Anfang an

    Philips Schnuller
    Entdecke unsere Schnuller
    Zeitplan: Schlaf
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    Zeitplan: Schlaf

    Schlaf

    Immer ganz nah bei dem Baby

     

    Für dein Baby ist jeder Tag ein großer Tag. Wir sorgen mit unserem Babyphone dafür, dass du rund um die Uhr bei ihm sein kannst, damit du und dein Baby beide abends beruhigt schlafen könnt.

    Babyphone

    Immer eine sichere Verbindung zu deinem Baby

    Philips Babyphones
    Mehr zum Babyphone
    Zeitplan: Beikost
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    Zeitplan: Beikost

    Kleinkindernährung

    Hilf deinem Kind dabei, gesund heranzuwachsen.

     

    Wir haben für dich die Lösung für  gesunde Ernährung und für das eigenständige Trinken deines Kindes. Dein Baby wächst und entwickelt sich jeden Tag weiter, und wir sind bei jedem Schritt dabei, um dich zu unterstützen.

    Babynahrungszubereiter

    Für eine gesunde & einfache Babynahrungszubereitung

    Gesunder 4-in-1-Babynahrungszubereiter
    Mehr zu Babynahrungszubereitern
    Lernen Sie die App Baby+ kennen

    Baby+ App

    Dein Baby-Ratgeber & -Tracker.

    Verfolge die Entwicklung deines Babys und halte die besonderen Momente für immer fest. Hole dir die Baby App, die Mamas und Papas unterstützt!

     

    Jetzt herunterladen:

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    Eltern sein - dafür gibt es keine Gebrauchsanleitung, aber zum Glück Unterstützung von Philips.


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