Philips Support Wie stelle ich meine Putzbewegungen in der Sonicare For Kids App wieder her?

In einigen Situationen ist es möglich, ein Putzmuster in der Sonicare For Kids App wiederherzustellen.

Wählen Sie das Profil des Kindes in der App aus. Wählen Sie die Kalender-Schaltfläche auf der linken Seite des Bildschirms aus. Wählen Sie die Option "Mein Kalender". Klicken Sie auf die Sonne und/oder den Mond, je nachdem, was fehlt, sodass ein grünes Häkchen neben dem Tag angezeigt wird. Sie sollten ein gelbes Symbol sehen, wo sich das rote "X" befand. Gehen Sie zum Eltern-Dashboard. Klicken Sie auf die Stelle, an der sich gelbe Halbkreise befinden. Dies sind die Morgen- und Abendsitzungen, bei denen eine Gutschrift angefordert wurde. Wählen Sie das grüne Häkchen aus. Dadurch werden die zuvor verpassten Sitzungen gutgeschrieben und alle Putzbewegungen wiederhergestellt!

Wenn weiterhin Probleme mit der Sonicare For Kids App auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an uns unter Philips Support kontaktieren | Philips, um weitere Hilfe zu erhalten.









