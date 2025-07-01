In einigen Situationen ist es möglich, ein Putzmuster in der Sonicare For Kids App wiederherzustellen.
Wenn weiterhin Probleme mit der Sonicare For Kids App auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an uns unter Philips Support kontaktieren | Philips, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX6600/52, HX6600/11, HX6600/12. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Was geschieht mit den Daten der Sonicare For Kids App, wenn ich das Gerät wechsle?
Wie stelle ich meine Putzbewegungen in der Sonicare For Kids App wieder her?
Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?
Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?
Wie lade ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?
In welchen Ländern ist die Sonicare App verfügbar?
Wie soll ich meine Philips Sonicare Zahnbürste reinigen?
Wie verbinde ich meine Zahnbürste mit der Sonicare App?