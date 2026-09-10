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X-tremeVision Pro150Leistung und Lebensdauer

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3.8

| (296) Bewertungen

Beeindruckende Helligkeit für höhere Sicherheit

Die Philips X-tremeVision Pro150 Hochleistungsscheinwerfer kombinieren eindrucksvolle Helligkeit und Lebensdauer, um Sie und Ihre Mitfahrer durch bessere Sichtbarkeit auf der Straße optimal zu schützen.

Alle Vorteile anzeigen

Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und Langlebigkeit

Beeindruckende Helligkeit für höhere Sicherheit

  • Lampentyp: H7

  • 12 V, 55 W

  • Bis zu 150 % helleres Licht

  • bis zu 450 Std.

  • Anzahl der Lampen: 1

Weitere Informationen zum sicheren Fahren

Mit Philips X-tremeVision Pro150 genießen Sie bis zu 150 % helleres Licht¹. Fahren Sie mit der Gewissheit nach Hause, auch bei Dunkelheit und ungünstigen Witterungsbedingungen eine gute Sicht zu haben. Das fortschrittliche Glühfaden-Design bietet mehr Präzision und Leuchtkraft für eine bessere Ausleuchtung der Straße, und die neue Diamond Precision Quarzglas-Technologie sorgt für mehr Helligkeit.

Bis zu 450 Stunden Betriebsdauer mit Hochleistungslampe(3)

Die neue Produktionstechnik für Philips Diamond Precision Quarzglas erhöht den Lichtdurchsatz und bietet eine höhere Beständigkeit gegen starke Temperaturschwankungen und Druck. Eine maßgeschneiderte Zusammensetzung von Edelgasen schützt den Glühfaden zusätzlich vor schnellerer Abnutzung. Das bedeutet mehr Helligkeit und eine längere Lebensdauer von bis zu 450 Stunden, die wahrscheinlich längste Lebensdauer einer derart leistungsstarken Scheinwerferlampe.

Geben Sie sich mehr Zeit, um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden

Philips X-tremeVision Pro150 beleuchtet die Straße bis zu 70 Meter weiter(2) und bietet somit eine bessere Reaktionsfähigkeit auf potenzielle Gefahren. Durch einen größeren Sicherheitsabstand können Sie und Ihre Mitfahrer eine sicherere Fahrt genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

296

Bewertungen

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Pro6000Boost am VW-Bus

Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-09-10

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-09-10

19/06/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-03-30

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Haftungsausschlüsse

  1. 1. Helligkeit im Vergleich zur gesetzlichen Mindestanforderung.

  2. 2. Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.

  3. 3. Gilt für Abblendlichter, unterscheidet sich bei Nebelscheinwerfern.