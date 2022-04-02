24PFS5231/12
Ultraflacher Full HD LED TV
Kompaktes Design, groß in allem anderen. Wir präsentieren die Philips 5200er Serie. Mit seiner integrierten Soundkomplettlösung, kabellosen Konnektivität und leistungsstarken Klangqualität lässt er Sie kleine Fernseher mit anderen Augen betrachten.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Die nächste große Neuerung für kleine Bildschirme ist hier. Die Philips Soundkomplettlösung ist ein leistungsstarker, integrierter Lautsprecher, der als zweiter TV-Ständer dienen kann. Er bietet eine perfekte Kombination aus Lautsprechern und kann so Filme zum Leben erwecken, Spiele in eine neuen Dimension bringen, und Musik für Ihre Ohren bieten. Mit dem kabellosen Anschluss können Sie abspielen, was Sie möchten und wann immer Sie es möchten – mühelos mit unglaublichem Sound. Und dank der Kombination aus Weiß und Silber passt diese Lösung perfekt in jeden Raum.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Elegant, kompakt und leicht. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme in der Küche, bleiben beim Basteln in der Garage auf dem Laufenden und erfahren die neuesten Sportergebnisse beim Grillen. Ein solcher tragbarer Fernseher ist immer da, wo der Spaß ist!
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
106
Bewertungen
Astrophotographer
02/04/2022
Deutschland
Ein Absoluter Top 24"Zoll Fernseher
Der Fernseher ist rundum absolut gut und ist ebenfalls als Monitor gut nutzbar. Hält was er verspricht.
Vorteile
Preis/Leistung Top | Gute Bild- und gute Tonqualität
Nachteile
Senderliste ist bisschen umständlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5200 series 24PFS5231 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5200 series 24PFS5231 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-02
Diddi56
27/03/2018
Deutschland
Ich nutze das Gerät in erster Linie als Computermonitor
Gekauft habe ich mir dieses Gerät, weil es keinen Computermonitor mit brauchbaren Lautsprechern gibt. Und das bedeutet dann zusätzliches Kabelgewurschtel. Für das Gebotene ist der Preis sensationell. Guter Monitor plus brauchbare Lautsprecher kosten in der Summe mehr. Als Computermonitor ist die Schriftdastellung super. Scharf und ohne Schatten. Die Farben sind auch natürlich. Wenn ich das mit dem Laptop vergleiche, an dem das Gerät hängt... Positiv finde ich auch, dass da kein Wlan oder sonstiges Smart drauf ist. Ich will keine Wanze bei mir zu Hause. Die Bedienung ist etwas naja. Sehr umfangreiches Menü, in dem man sich erst mal zurechtfinden muss. Die Senderliste kann man nicht sortieren, man muss sich dazu eine Favoritenliste anlegen und da die Sender manuell einfügen. Geht auch, dauert aber etwas, bis man das gefunden hat. Wenn man die anderen Bewertungen so liest, dann haben manche das nie gefunden. Wenn ich im TV-Modus bin und schalte ds Gerät aus, dann bin ich nach dem nächsten Einschalten wieder in der Favoritenliste. Schalte ich das Gerät allerdings aus, wenn ich im HDMI-Modus bin, dann bin ich in der kompletten Senderliste und muss erst mal wieder zu den Favoriten wechseln. Nervig. Aber unterm Strich bin ich mit diesem Gerät sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5200 series 24PFS5231 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5200 series 24PFS5231 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Klaus818
27/03/2018
Deutschland
Ich nutze das Gerät in erster Linie als Computermonitor
Gekauft habe ich mir dieses Gerät, weil es keinen Computermonitor mit brauchbaren Lautsprechern gibt. Und das bedeutet dann zusätzliches Kabelgewurschtel. Für das Gebotene ist der Preis sensationell. Guter Monitor plus brauchbare Lautsprecher kosten in der Summe mehr. Als Computermonitor ist die Schriftdastellung super. Scharf und ohne Schatten. Die Farben sind auch natürlich. Wenn ich das mit dem Laptop vergleiche, an dem das Gerät hängt... Positiv finde ich auch, dass da kein Wlan oder sonstiges Smart drauf ist. Ich will keine Wanze bei mir zu Hause. Die Bedienung ist etwas naja. Sehr umfangreiches Menü, in dem man sich erst mal zurechtfinden muss. Die Senderliste kann man nicht sortieren, man muss sich dazu eine Favoritenliste anlegen und da die Sender manuell einfügen. Geht auch, dauert aber etwas, bis man das gefunden hat. Wenn man die anderen Bewertungen so liest, dann haben manche das nie gefunden. Wenn ich im TV-Modus bin und schalte ds Gerät aus, dann bin ich nach dem nächsten Einschalten wieder in der Favoritenliste. Schalte ich das Gerät allerdings aus, wenn ich im HDMI-Modus bin, dann bin ich in der kompletten Senderliste und muss erst mal wieder zu den Favoriten wechseln. Nervig. Aber unterm Strich bin ich mit diesem Gerät sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5200 series 24PFS5231 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5200 series 24PFS5231 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.