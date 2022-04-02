Gekauft habe ich mir dieses Gerät, weil es keinen Computermonitor mit brauchbaren Lautsprechern gibt. Und das bedeutet dann zusätzliches Kabelgewurschtel. Für das Gebotene ist der Preis sensationell. Guter Monitor plus brauchbare Lautsprecher kosten in der Summe mehr. Als Computermonitor ist die Schriftdastellung super. Scharf und ohne Schatten. Die Farben sind auch natürlich. Wenn ich das mit dem Laptop vergleiche, an dem das Gerät hängt... Positiv finde ich auch, dass da kein Wlan oder sonstiges Smart drauf ist. Ich will keine Wanze bei mir zu Hause. Die Bedienung ist etwas naja. Sehr umfangreiches Menü, in dem man sich erst mal zurechtfinden muss. Die Senderliste kann man nicht sortieren, man muss sich dazu eine Favoritenliste anlegen und da die Sender manuell einfügen. Geht auch, dauert aber etwas, bis man das gefunden hat. Wenn man die anderen Bewertungen so liest, dann haben manche das nie gefunden. Wenn ich im TV-Modus bin und schalte ds Gerät aus, dann bin ich nach dem nächsten Einschalten wieder in der Favoritenliste. Schalte ich das Gerät allerdings aus, wenn ich im HDMI-Modus bin, dann bin ich in der kompletten Senderliste und muss erst mal wieder zu den Favoriten wechseln. Nervig. Aber unterm Strich bin ich mit diesem Gerät sehr zufrieden.