Eingestellt
Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus
Erleben Sie realistische Darstellung mit den geschwungenen Philips Monitoren. Der geschwungene 32" (80 cm) E-Line-Monitor bietet echten Realismus mit kristallklarer QHD-Bildqualität. Das ultrabreite Farbsprektrum sorgt für eine Farbqualität, die Ihre Bilder zum Leben erweckt!
E-Line
32 (31,5"/80 cm Diagonale)
2.560 x 1.440 (QHD)
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
4.6
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Boudou
20/04/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Vorteile
Ecran incurvé
Nachteile
pas
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-20
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Vorteile
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Nachteile
Que no tenga 120Hz
Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-13
Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-13
Paul1957
21/05/2019
België
Verifizierter Käufer
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color verfasst
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.