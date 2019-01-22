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Eingestellt

4000 seriesFlacher LED TV

32PHK4200/12

5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Flacher LED TV

Der richtige Fernseher für heute und morgen: flacher Philips LED TV der 4200er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und alle Funktionen, die Sie benötigen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse, für ein echtes Fernseherlebnis zu Hause.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

Mit Digital Crystal Clear

Flacher LED TV

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.

Standfuß mit offenem Design erzeugt einen leichten Schwebeeffekt

Ein Fernseher mit modernen, definierten Linien verdient einen Standfuß, der ihn über allem schweben lässt. Deswegen haben sich die Entwickler der Philips Fernseher diesen einmaligen Standfuß mit offenem Design einfallen lassen, der sich optimal in Ihre Inneneinrichtung integriert.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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5.0

von 5

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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22/01/2019

Deutschland

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Top LCD TV

Wir haben 2 Geräte von diesem Modell. Läuft seit Dezember 2015 ohne Probleme.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHK4200 Flacher LED TV verfasst

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17/05/2016

Deutschland

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Verifizierter Käufer

das Produkt stellt voll zufrieden

Das Gerät wurde als Ersatzzweitgerät angeschafft. Die Eigenschaften,das Handling sind super, es gibt bis heute nichts auszusetzen

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11/01/2016

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Unachlagbar

Unschlagbar zu diesem Preis, einfach und gut, allses bestens

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.