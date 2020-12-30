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Eingestellt

6500 seriesFlacher Full HD LED TV powered by Android™

40PFK6560/12

3.4

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Flacher Full HD LED TV powered by Android

Bietet mehr als gutes Aussehen: der Full HD-Fernseher der 6500er Serie mit der Leistung von Android. Perfect Pixel HD-Engine für brillante Bilder sowie Ambilight, ein modernes Design und echte Materialien lassen Sie Fernsehen neu erleben.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

Mit 3-seitigem Ambilight

Flacher Full HD LED TV powered by Android

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • Dual Core, 8 GB und erweiterbar

  • DVB-T/C/S/S2

Android: für ein schnelleres, umfassenderes, persönlicheres Fernseherlebnis

Mit Android auf Ihrem Smart TV profitieren Sie von einem schnellen Prozessor und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Ihr Fenster zu einer Welt unendlicher Möglichkeiten: von Google Play™ über Netflix bis hin zu einem Internetbrowser und vieles mehr. Das Menü ermöglicht die einfache Navigation mit Direktverbindungen zu Ihren Favoriten.

Perfect Natural Motion für flüssige und gestochen scharfe Bilder

Perfect Natural Motion für flüssige und gestochen scharfe Bilder

Sie lieben Filme, aber erwarten die bestmögliche Bildqualität. Perfect Natural Motion ist unsere preisgekrönte Technologie zur Bewegungsverbesserung, die Ruckeln verringert und Ihnen ultimativ flüssige Bilder bietet. Filme werden mit einer Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. PNM vervierfacht die Anzahl der Bilder auf 100 Bewegungswechsel pro Sekunde. Dies verhindert Ruckeln, damit Sie ganz gestochen scharfe, flüssige Bilder genießen können.

Modernes Design als Ergänzung Ihrer modernen Einrichtung

Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein, damit Ihr Fernseher auch ausgeschaltet noch ein Blickfang ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2

30/12/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Sehr gut zu bedienen, top Bild. Würde ich sofort wieder kaufen.

Vorteile

Android, Ambilight

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-29

05/02/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Klasse Bild

Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Verbesserungen bei der Programmierung der Sender wäre angebracht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

27/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Licht und Schatten

Vorher benutzte ich ein Gerät 37PFL8404 und suchte das neue Gerät nach sinnvollen Abmessungen, nach bedienerfreundlicher Software und speziell nach der Funktion Pause-TV aus. Die Verbesserungen sind unverkennbar und die Bildqualität ist ausgezeichnet. Aber: der Lieferservice konnte die Ersteinschaltung nicht vornehmen, die Erklärung des Standby und der Taste auf der Rückseite ist verwirrend. Ich habe alle Einstellungen wiederholt und dann war alles o.k. Merkwürdig ist auch: - nach dem Einschalten gibt es kein einheitliches Verhalten, mehrfach wird das Menü Medien angezeigt, obwohl kein USB-Gerät (außer externer Festplatte) angeschlossen ist oder es wird nur Android angezeigt und nach längerer Zeit wieder verlassen - die WLAN-Anmeldedaten wurden mehrfach "vergessen"

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.

  2. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  3. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  4. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  5. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  6. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  7. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  8. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  9. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  11. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  12. Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.