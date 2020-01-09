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7000 seriesUltraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™

43PUS7100/12

2.5

| (414) Bewertungen

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android

Ultraschnelle Quad Core-Verarbeitung trifft auf ultraschlanke Linien: Der UHD-Fernseher der 7100er Serie mit Android-Leistung sieht so schnittig aus, wie er arbeitet. Ein eleganter silberner Rahmen, Design mit angewinkelten Standfüßen und Ambilight machen Ihr Fernseherlebnis noch intensiver.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

Mit 2-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android

  • 108 cm (43")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB und erweiterbar

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro für unglaubliche Kontraste

Micro Dimming Pro für unglaubliche Kontraste

Micro Dimming Pro optimiert Kontraste auf Ihrem Fernseher auf der Basis der Lichtverhältnisse in Ihrer Umgebung. Ein Lichtsensor und spezielle Software analysieren das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen, sodass Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein wahrhaft lebensechtes visuelles Erlebnis erhalten – Tag und Nacht.

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.

Google Play™: Eine neue Dimension für noch mehr Unterhaltung

Google Play™ verfügt über eine umfassende Auswahl hochwertiger Spiele für alle Altersgruppen. Optimiert für die Verwendung auf Ihrem Fernseher sehen diese so großartig aus, wie sie sind. Sie vermeiden zudem Kabelgewirr in Ihrem Zuhause durch eine weitere Spielkonsole; mit einer Universal-USB-Spielesteuerung können Sie kinderleicht navigieren und spielen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

414

Bewertungen

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ambilight

auch wenn es älter ist, und ein paar Macken hat, trotzdem gefällt mir Philips extrem gut mit Ambilight :-)

Vorteile

Ambilight, Android

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7100 Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ verfasst

Datum der Benutzung 2018-01-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7100 Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ verfasst

Datum der Benutzung 2018-01-09

23/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ich freue mich jedesmal auf das Bilderlebnis

Gute Bedienfreundlichkeit. Schönes Klangerlebnis. Ich würde das Produkt nochmals kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst

10/07/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Bild und viele Funktionen..

tolles Design, gutes Bild und durch Android sehr viele Funktionen, Ton leider etwas dünn und keine Ausgabe von 5.1 Ton.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.

  2. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  3. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  4. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  5. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  6. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  7. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  8. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  9. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  11. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.