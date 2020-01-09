43PUS7100/12
Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android
Ultraschnelle Quad Core-Verarbeitung trifft auf ultraschlanke Linien: Der UHD-Fernseher der 7100er Serie mit Android-Leistung sieht so schnittig aus, wie er arbeitet. Ein eleganter silberner Rahmen, Design mit angewinkelten Standfüßen und Ambilight machen Ihr Fernseherlebnis noch intensiver.
108 cm (43")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimiert Kontraste auf Ihrem Fernseher auf der Basis der Lichtverhältnisse in Ihrer Umgebung. Ein Lichtsensor und spezielle Software analysieren das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen, sodass Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein wahrhaft lebensechtes visuelles Erlebnis erhalten – Tag und Nacht.
Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.
Google Play™ verfügt über eine umfassende Auswahl hochwertiger Spiele für alle Altersgruppen. Optimiert für die Verwendung auf Ihrem Fernseher sehen diese so großartig aus, wie sie sind. Sie vermeiden zudem Kabelgewirr in Ihrem Zuhause durch eine weitere Spielkonsole; mit einer Universal-USB-Spielesteuerung können Sie kinderleicht navigieren und spielen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.5
von 5
414
Bewertungen
09/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ambilight
auch wenn es älter ist, und ein paar Macken hat, trotzdem gefällt mir Philips extrem gut mit Ambilight :-)
Vorteile
Ambilight, Android
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7100 Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ verfasst
Datum der Benutzung 2018-01-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series 55PUS7100 Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ verfasst
Datum der Benutzung 2018-01-09
Alemanne24
23/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich freue mich jedesmal auf das Bilderlebnis
Gute Bedienfreundlichkeit. Schönes Klangerlebnis. Ich würde das Produkt nochmals kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst
Marki
10/07/2016
Deutschland
Tolles Bild und viele Funktionen..
tolles Design, gutes Bild und durch Android sehr viele Funktionen, Ton leider etwas dünn und keine Ausgabe von 5.1 Ton.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips 7000 series Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD-LED-Fernseher mit Quad Core, 16 GB und erweiterbar, DVB-T/T2/C/S/S2 mit 2-seitigem Ambilight und Pixel Precise Ultra HD verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.