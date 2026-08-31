Eingestellt
48PFK6989/12
Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Der Philips Smart LED TV der 6900er Serie verfügt über einen sehr schmalen Rahmen mit diamantgeschliffener Oberfläche, die Ihr Herz im Sturm erobern wird. Der Fernseher hat jedoch mehr zu bieten als nur gutes Aussehen: Er ist mit umfassender Funktionalität wie Ambilight, 3D, Skype™ und mehr ausgestattet.
122 cm (48")
Full HD LED TV
Dual Core
DVB-T/C/S/S2
Streamen Sie auf Ihrem Smart-Gerät angezeigte Inhalte auf den Fernseher, um sie mit Freunden und Familie zu teilen. Erleben Sie mit einem einfachen Befehl Fotos, Videos, Spiele und mehr von Ihrem Smartphone und Tablet auf dem großen Bildschirm.
Verabschieden Sie sich von traditionellen Sendungen. Nutzen Sie Ihren Philips Smart TV als Server, um sich mit einem anderen Fernseher im gleichen WiFi-Netz zu verbinden. Sobald Sie verbunden sind, können Sie digitale Fernsehprogramme und Aufnahmen von dem Server-Fernseher auf die Client-Fernseher übertragen, und das ganz ohne neue Kabel verlegen oder teure Abonnements abschließen zu müssen.
Nichts ist aufregender als der Adrenalinrausch bei Spielen, rasanten Sportveranstaltungen oder Actionfilmen. Deshalb verfügt dieser Philips Fernseher über 600 Hz Perfect Motion Rate. Erleben Sie fehlerfreie Bilder, bei denen Ihr Atem stockt, nicht aber Ihr Bild.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Die MyRemote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TV.
Besuchen Sie für Informationen zur Verfügbarkeit der Smart TV-App in Ihrem Land oder zum Beziehen der App www.philips.com/TV.
Cloud TV-Angebot hängt von der Verfügbarkeit im Land und Regelungen ab.
Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Die Philips Fernsehkamera (PTA317) wird separat angeboten.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.