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Eingestellt

6000 seriesUltraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™

49PUS6561/12

4.2

| (92) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher 4K UHD-LED-Fernseher powered by Android TV

Die wunderschön gefertigte Philips 6500-Serie ist auf dem Markt. Erleben Sie ihre großartige 4K Ultra-HD-Bildqualität, und betreten Sie eine Welt voller Unterhaltung mit Android TV. Der schmale Rahmen und der bogenförmige Standfuß vervollständigen den Look einer eleganten Designerausführung.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit 3-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K UHD-LED-Fernseher powered by Android TV

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra-HD-LED-Fernseher

  • Quad Core, 16 GB und erweiterbar

  • DVB-T/ T2/ T2-HD/ C/ S/ S2<br>

Genießen Sie lebendige Bilder mit Pixel Precise Ultra HD

Die Schönheit eines 4K Ultra HD TV zeigt sich in jedem Detail. Philips Pixel Precise Ultra HD konvertiert jedes Bild in beeindruckende UHD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm. Genießen Sie flüssige, scharfe Bilder und hervorragende Kontraste. Erleben Sie dunklere Schwarz- und hellere Weißtöne, lebendige Farben und natürliche Hauttöne – jedes Mal und von jeder Quelle.

Bogenförmiger Standfuß: wunderbar hell

Der bogenförmige Standfuß von Philips wurde von der Architektur inspiriert und verfügt über ein modernes, ausgeglichenes und offenes Design. Das hochwertig, polierte Chrom-Design und der elegante Bogeneffekt verleihen jedem Zimmer einen gewissen Stil.

Hören Sie jedes Detail mit dem DTS Premium Sound

Gute Lautsprecher erfordern eine leistungsstarke Verarbeitungs-Engine, die die Reinheit des ursprünglichen Audio-Inhalts bewahrt. DTS Premium Sound wurde entwickelt, um die Erfahrung zu liefern, die Kunden von einer hochwertigen Soundverarbeitung erwarten: Mitreißender Surround-Sound mit tiefem, sattem Bass und kristallklare Sprachqualität, die bei maximaler Lautstärke ohne Schwankungen, Schneiden oder Verzerrungen auftritt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

92

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

04/03/2022

Deutschland

Deutschland

Top Tv

Sehr gutes Bild und tolle Ambilight Funktion - empfehlenswert

Vorteile

Bild, Ton, Ambilight

Nachteile

WLAN Verbindung bricht tlw ab

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-04

06/04/2020

Deutschland

Deutschland

SUPER TV mit vielen Apps und leicht zu bedienen

SUPER TV mit vielen Apps und leicht zu bedienen, tolles Bild, wechsel zu FireTV-Stick ist problemlos

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Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-06

22/09/2019

Deutschland

Deutschland

Macht was er soll

Hab den TV jetzt schon eine ganze Weile und bereits öfter umgestellt und läuft tadellos. Auch als zweiten Bildschirm kann man ihn gebrauchen und Super Nintendo spielen geht auch :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  3. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  4. Cloud-Gaming-Angebote abhängig vom Spieleanbieter.

  5. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  6. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  7. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  8. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  10. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.