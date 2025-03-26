Eingestellt
50PFK6510/12
Flacher Full HD LED TV powered by Android
Bietet mehr als gutes Aussehen: der Full HD-Fernseher der 6500er Serie mit der Leistung von Android. Perfect Pixel HD-Engine für brillante Bilder sowie Ambilight, ein modernes Design und echte Materialien lassen Sie Fernsehen neu erleben.
126 cm (50")
Full HD LED TV
Dual Core, 8 GB und erweiterbar
DVB-T/C/S/S2
Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos wiedergeben. Der Android Roboter setzt die Leistung unseres Dual Core-Prozessors frei, wodurch Aufgaben schnell und einfach umgesetzt werden.
Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein, damit Ihr Fernseher auch ausgeschaltet noch ein Blickfang ist.
Micro Dimming Pro optimiert Kontraste auf Ihrem Fernseher auf der Basis der Lichtverhältnisse in Ihrer Umgebung. Ein Lichtsensor und spezielle Software analysieren das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen, sodass Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein wahrhaft lebensechtes visuelles Erlebnis erhalten – Tag und Nacht.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.9
von 5
46
Bewertungen
T2025
26/03/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Beratung
Wir wurden ausführlich und freundlich beraten. Der Mitarbeiter war hilfreich und geduldig auch in schwierigen Momenten.
Vorteile
Ambilight, Langlebigkeit, Verlaesslichkeit
Nachteile
Vielzahl der Funktionen als Kennzeichen eines modernen TV Gerätes, man muss den Umgang erlernen und braucht Hilfe.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6500 series 40PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6500 series 40PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-26
uhululu
22/11/2015
Deutschland
Neue Software, gutes Design
Philips hat mit diesem Fernsehgerät die Probleme der Vergangenheit mit der neuen Software behoben. Bildleistung und Darstellung lassen keine Wünsche offen. Die Programmierung könnte etwas übersichtlicher sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6500 series 50PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
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Benno03
22/11/2015
Deutschland
Neue Software, gutes Design
Philips hat mit diesem Fernsehgerät die Probleme der Vergangenheit mit der neuen Software behoben. Bildleistung und Darstellung lassen keine Wünsche offen. Die Programmierung könnte etwas übersichtlicher sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6500 series 50PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.