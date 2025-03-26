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Eingestellt

6500 seriesFlacher Full HD LED TV powered by Android™

50PFK6510/12

2.9

| (46) Bewertungen

Flacher Full HD LED TV powered by Android

Bietet mehr als gutes Aussehen: der Full HD-Fernseher der 6500er Serie mit der Leistung von Android. Perfect Pixel HD-Engine für brillante Bilder sowie Ambilight, ein modernes Design und echte Materialien lassen Sie Fernsehen neu erleben.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

Mit 2-seitigem Ambilight

Flacher Full HD LED TV powered by Android

  • 126 cm (50")

  • Full HD LED TV

  • Dual Core, 8 GB und erweiterbar

  • DVB-T/C/S/S2

Dual Core-Prozessor und Android OS für starke Leistung

Dual Core-Prozessor und Android OS für starke Leistung

Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos wiedergeben. Der Android Roboter setzt die Leistung unseres Dual Core-Prozessors frei, wodurch Aufgaben schnell und einfach umgesetzt werden.

Modernes Design als Ergänzung Ihrer modernen Einrichtung

Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein, damit Ihr Fernseher auch ausgeschaltet noch ein Blickfang ist.

Micro Dimming Pro für unglaubliche Kontraste

Micro Dimming Pro für unglaubliche Kontraste

Micro Dimming Pro optimiert Kontraste auf Ihrem Fernseher auf der Basis der Lichtverhältnisse in Ihrer Umgebung. Ein Lichtsensor und spezielle Software analysieren das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen, sodass Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein wahrhaft lebensechtes visuelles Erlebnis erhalten – Tag und Nacht.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.9

von 5

46

Bewertungen

26/03/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gute Beratung

Wir wurden ausführlich und freundlich beraten. Der Mitarbeiter war hilfreich und geduldig auch in schwierigen Momenten.

Vorteile

Ambilight, Langlebigkeit, Verlaesslichkeit

Nachteile

Vielzahl der Funktionen als Kennzeichen eines modernen TV Gerätes, man muss den Umgang erlernen und braucht Hilfe.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 40PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

Datum der Benutzung 2023-03-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 40PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

Datum der Benutzung 2023-03-26

22/11/2015

Deutschland

Deutschland

Neue Software, gutes Design

Philips hat mit diesem Fernsehgerät die Probleme der Vergangenheit mit der neuen Software behoben. Bildleistung und Darstellung lassen keine Wünsche offen. Die Programmierung könnte etwas übersichtlicher sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 50PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

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22/11/2015

Deutschland

Deutschland

Neue Software, gutes Design

Philips hat mit diesem Fernsehgerät die Probleme der Vergangenheit mit der neuen Software behoben. Bildleistung und Darstellung lassen keine Wünsche offen. Die Programmierung könnte etwas übersichtlicher sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 50PFK6510 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.

  2. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  3. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  4. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  5. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  6. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  7. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  8. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  9. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  11. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  12. Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.