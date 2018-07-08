65PUS8700/12
Curved 4K LED TV powered by Android™
Keine Abstriche machen: Der Curved UHD-Fernseher der 8700er Serie powered by Android™ kombiniert hochwertige Materialien und Technologie in einem eleganten Design. Das 3-seitige Ambilight, die Quad-Core-Verarbeitung und der verchromter Standfuß mit sichtbarer Soundbar sorgen für Exklusivität.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
Twin-Tuner, DVB-T/T2/C/S/S2
Der Ultra HD TV verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixel und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie verbesserte Bildqualität, unabhängig vom ursprünglichen Inhalt. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.
Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.
Sie leben Ihr Leben auf Ihre Weise ... ist es nicht Zeit, dass auch Ihr Fernseher Ihren persönlichen Stil widerspiegelt? Unser Curved Fernseher bricht die Regeln des konventionellen Designs, um die hohe Bildqualität, die Sie von Philips kennen, mit einem mutigen, modernen Look zu kombinieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.9
von 5
117
Bewertungen
Andyss
08/07/2018
Deutschland
Unerklärlich warum Philips die Produktion eingestellt hat
Das Gerät ist etwas Gewöhnung bedürftig mit dem hochfahren,doch bei gewisser Grundkenntniss und der Beachtung der technischen Helferlein mit den Anschlüssen und und danach Erlebnis pur. Das Philips dieses Produkt in der Produktion eingestellt hat unerklärlich,daher steigt auch sein Preis im Gebrauch Sektor wieder. Design und Technik bittet kein anderes Gerät auf dem Markt. Komplett unverständlich ist das es nicht weiterentwickelt wurde,kann nur an fehlendem Management Einkauf und Fachkräften in der Umsetzung liegen. Der hohe Preis ist in diesem Segment der Technik und Design gerechtfertigt. Wie gesagt für Kenner ein Genuss.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™ verfasst
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Rapis
29/12/2016
Deutschland
Super
Ein klasse Fernsehen, super Design und schönes Bild .
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0666666
26/06/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
einfach ein top Gerät
Habe den Fernseher seit 2 Monaten und den Kauf noch nicht bereut.Ton und Bild sind gut und vom 3-seitigen Ambilight bin ich begeistert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.