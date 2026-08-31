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Eingestellt

Filterkartusche

AWP261/10

Sauberes Wasser so einfach wie nie

Der Austauschfilter des mehrstufigen Ultrafitrationssystems reduziert die Belastung durch Chlor, Partikel, Mikroplastik, beseitigt bis zu 99,9 % der Bakterien für gesundes und schmackhaftes Trinkwasser und erhält dabei gesundheitsfördernde Mineralien.

Alle Vorteile anzeigen

Das Ultrafiltrationssystem beseitigt 99,9 % der Bakterien

Sauberes Wasser so einfach wie nie

Entsorgen Sie einfach den einteiligen Filter nach dem Gebrauch

Praktische und sichere Entsorgung des einteiligen Filters nach der Verwendung, um Sekundärverschmutzung zu vermeiden.

Reduziert effizient 99,9 % der Bakterien

Das 3-stufige Ultrafiltrationssystem besteht aus Vliesgewebe, Aktivkohlegranulat und Hohlfasermembran, sodass Chlor, Pestizide, Chemikalien und bis zu 99,9 % der Bakterien* effektiv entfernt werden. Es filtert außerdem Partikel bis zu 0,01 µm wie Mikroplastik, sodass Sie klares und rein schmeckendes Trinkwasser erhalten. Gesundheitsfördernde Mineralien verbleiben im Wasser.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf Basis der Testergebnisse der internationalen Prüf- und Zertifizierungsagentur BV im Labor.