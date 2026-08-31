Eingestellt
AWP261/10
Sauberes Wasser so einfach wie nie
Der Austauschfilter des mehrstufigen Ultrafitrationssystems reduziert die Belastung durch Chlor, Partikel, Mikroplastik, beseitigt bis zu 99,9 % der Bakterien für gesundes und schmackhaftes Trinkwasser und erhält dabei gesundheitsfördernde Mineralien.
Praktische und sichere Entsorgung des einteiligen Filters nach der Verwendung, um Sekundärverschmutzung zu vermeiden.
Das 3-stufige Ultrafiltrationssystem besteht aus Vliesgewebe, Aktivkohlegranulat und Hohlfasermembran, sodass Chlor, Pestizide, Chemikalien und bis zu 99,9 % der Bakterien* effektiv entfernt werden. Es filtert außerdem Partikel bis zu 0,01 µm wie Mikroplastik, sodass Sie klares und rein schmeckendes Trinkwasser erhalten. Gesundheitsfördernde Mineralien verbleiben im Wasser.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen
Auf Basis der Testergebnisse der internationalen Prüf- und Zertifizierungsagentur BV im Labor.