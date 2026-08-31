Reduziert effizient 99,9 % der Bakterien

Das 3-stufige Ultrafiltrationssystem besteht aus Vliesgewebe, Aktivkohlegranulat und Hohlfasermembran, sodass Chlor, Pestizide, Chemikalien und bis zu 99,9 % der Bakterien* effektiv entfernt werden. Es filtert außerdem Partikel bis zu 0,01 µm wie Mikroplastik, sodass Sie klares und rein schmeckendes Trinkwasser erhalten. Gesundheitsfördernde Mineralien verbleiben im Wasser.