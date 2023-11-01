Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Alle Serien
Filterkartusche
Eingestellt
Support
AWP261/10
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Landesspezifische Werbebroschüre
Was kann ich tun, wenn mein Filter plötzlich blockiert wird und das Filtern von Wasser verhindert?