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USB-Kabel

CP1788

Ein USB-Kabel zum Aufladen des Geräts

Ein USB-Kabel zum bequemen Aufladen Ihres Geräts über USB-Anschlüsse. Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel

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Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Ein USB-Kabel zum Aufladen des Geräts

  • Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel

  • Schwarz

  • Kabellänge: 92 cm

  • 2-polig

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