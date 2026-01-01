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BRE728/00
Hallo Glätte. Vielseitig. Sanfte Körperpflege.
Unser effizientester Epilierer für glatteste Haut. Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide und 360°-Sichtbarkeit sorgt für effiziente und sanfte Ergebnisse. Mehr als nur ein Epilierer. Ihr All-in-One Haarentfernungs- und Körperpflegeset.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Kabelloser Epilierer, nass und trocken
Gesamtzeit
recurring payment
Damit können Sie auf Haarentfernungsroutinen verzichten. Kein Haarwuchs mehr: entfernt dreimal kürzere Haare als Wachs.
Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide und 360°-Sichtbarkeit für effiziente und sanfte Ergebnisse. ProGuide optimiert Ihren 75°-Epilierwinkel für beste Ergebnisse und hält Ihre Haut straff, um mehr Hautkomfort zu bieten. Das 360°-LED-Licht hilft Ihnen, mehr Haare zu erkennen und zu entfernen.
Effiziente und schnelle Ergebnisse dank Double Action-Technologie. Erfasst selbst kürzeste Haare mit einer Keramikpinzette. Greift und entfernt auch Haare mit nur 0,5 mm Länge. Kein Druck erforderlich. Einfaches Gleiten. Das integrierte LED-Licht sorgt dafür, dass Sie keine Haare übersehen. In weniger als 6 Minuten sind Sie mit beiden Unterschenkeln fertig.
Genießen Sie alles, was Sie brauchen, und genießen Sie Momente für sich selbst zu Hause – von der Haarentfernung bis hin zur Ganzkörperpflege.
In der Dusche oder über dem Waschbecken – nass oder trocken epilieren – Sie entscheiden, was für Sie praktischer ist. Warmes Wasser entspannt Ihre Haut und macht die Behandlung angenehmer. Der Griff mit rutschfester Strukturierung verbessert die Griffigkeit in der Dusche.
Peelt sanft die Haut und beugt eingewachsene Haare vor – weniger Aufwand als bei einem Peeling per Hand.
Die rotierende Fußfeile zur Pediküre sorgt in nur 5 Minuten für glatte Haut von der Ferse bis zu den Zehen.
Mit einer einzigen Ladung erhalten Sie 60 Minuten Akkulaufzeit. Keine Unterbrechungen. Kein Kabel hält Sie zurück – Sie erreichen mühelos jeden Bereich. Das neue Design verfügt über eine matte Oberfläche und eine rutschfeste Strukturierung für bessere Griffigkeit in der Dusche.
Ein einmaliger Kauf für viele Jahre.
Runden Sie Ihre Haarentfernung in empfindlichen Bereichen mit dem zusätzlichen Scherkopf und Kammaufsatz ab. Verhindert Schnittverletzungen.
Trimmen und formen Sie mit Überzeugung. Personalisieren Sie die Pflege Ihrer Bikinizone mit dem mitgelieferten Schneidekopf und Kammaufsatz.
Zubehör
Leistung
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