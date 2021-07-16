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SatinShave AdvancedScherfolie

CP0634

2

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Ersatzfolie für Scherkopf

Diese Scherfolie dient als Schutzbarriere zwischen der Haut und den Schneideeinheiten des Rasierers. Für eine gründliche, sichere Rasur und geschmeidig glatte Haut.

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Informationen zur Kompatibilität siehe unten

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  • LadyShaver Series 6000, 8000

  • Weiß

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