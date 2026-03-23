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  • Hallo Körper. Leistungsstark. Sanfte Körperpflege.
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Epilator Series 9000Kabelloser Epilierer, nass und trocken

BRE719/00

4.7
| (194) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Hallo Körper. Leistungsstark. Sanfte Körperpflege.
Unser effizientester Epilierer für glatteste Haut. Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide und 360°-Sichtbarkeit sorgt für effiziente und sanfte Ergebnisse. Mehr als nur ein Epilierer. Ihr All-in-One Haarentfernungs- und Körperpflegeset.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 4 Wochen lang ohne Haarentfernungsroutine.

Hallo Körper. Leistungsstark. Sanfte Körperpflege.

  • Nass oder trocken verwendbar

  • Für Beine, Körper und Bikinizone

  • Mehr als nur ein Epilierer

  • 8 Aufsätze insgesamt

Geschmeidigkeit für bis zu 4 Wochen

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Damit können Sie auf Haarentfernungsroutinen verzichten. Kein Haarwuchs mehr: entfernt dreimal kürzere Haare als Wachs.

ProGuide. Weniger Schmerzen, mehr Hautkomfort*

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Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide und 360°-Sichtbarkeit für effiziente und sanfte Ergebnisse. ProGuide optimiert Ihren 75°-Epilierwinkel für beste Ergebnisse und hält Ihre Haut straff, um mehr Hautkomfort zu bieten. Das 360°-LED-Licht hilft Ihnen, mehr Haare zu erkennen und zu entfernen.

Effizient und schnell. Beleuchten. Sehen. Erfassen.

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Effiziente und schnelle Ergebnisse dank Double Action-Technologie. Erfasst selbst kürzeste Haare mit einer Keramikpinzette. Greift und entfernt auch Haare mit nur 0,5 mm Länge. Kein Druck erforderlich. Einfaches Gleiten. Das integrierte LED-Licht sorgt dafür, dass Sie keine Haare übersehen. In weniger als 6 Minuten sind Sie mit beiden Unterschenkeln fertig.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.7

von 5

194

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

1

23/03/2026

Deutschland

Deutschland

Guter Epilierer, schmerzfrei und schnell.

Ein wirklich gutes Produkt, das epilieren ist so gut wie schmerzfrei und geht wirklich schnell. Einziger Nachteil: eingewachsene Haare

Vorteile

Schnelligkeit und ziemlich schmerzfreie Methode

Nachteile

Eingewachsene Haare

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst

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22/03/2026

Deutschland

Deutschland

Überzeugt durch Leistung, Komfort und Flexibilität

Ich nutze den Epilator nun seit einigen Wochen und bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket. Man merkt sofort, dass es sich um ein durchdachtes, modernes Gerät handelt. Besonders angenehm finde ich die flexible Anwendung: Sowohl trocken als auch unter der Dusche funktioniert der Epilierer einwandfrei. Gerade mit warmem Wasser ist die Anwendung für mich deutlich sanfter und komfortabler. Der Griff liegt sicher in der Hand und rutscht auch bei Nässe nicht – das gibt ein gutes Gefühl während der Anwendung. Die Leistung hat mich positiv überrascht. Selbst kürzere Haare werden zuverlässig erfasst, sodass man nicht erst lange warten muss. Ein kleines, aber sehr praktisches Detail ist dabei das integrierte Licht. Gerade bei feinen oder hellen Härchen hilft es enorm, nichts zu übersehen. Auch die Akkulaufzeit überzeugt – ich komme mit einer Ladung problemlos durch mehrere Anwendungen. Natürlich ist Epilieren nie völlig schmerzfrei, aber ich empfinde die Anwendung hier als vergleichsweise schonend, insbesondere bei Nutzung unter Wasser. Insgesamt ein hochwertiger und zuverlässiger Epilierer, der durch Leistung, Komfort und durchdachte Details überzeugt. Für mich eine klare Empfehlung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst

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19/03/2026

Deutschland

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Gründlich und eine super Handhabung

Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Series 8000. Besonders die Nass-Anwendung unter der Dusche macht das Epilieren deutlich angenehmer und schmerzfreier. Er erfasst auch sehr kurze Härchen zuverlässig. Das eingebaute Licht ist ein echter Gamechanger, da man so kein Haar übersieht. Klare Kaufempfehlung!

Vorteile

Breiter Epilierkopf, man braucht weniger Züge, was die Zeit verkürzt.

Nachteile

Lautstärke

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  1. Im Vergleich zu Geräten ohne ProGuide.

  2. mit 2 Jahren Garantie.