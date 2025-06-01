Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
BRL129/00
Hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen
Unser Premium LadyShaver mit flexiblem Kopf und LED-Licht. Dermatologisch getestet. Sie wurde für sanftes Rasieren entwickelt und gleitet nahtlos entlang Ihrer Kurven für eine gründliche Rasur. Weil Sie sich ein außergewöhnliches Erlebnis verdient haben.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Kabelloser Rasierer, nass und trocken
Gesamtzeit
recurring payment
*Durchschnittliche Ergebnisse von 78% weniger Haaren an den Beinen nach Einhaltung des kompletten Behandlungsplans (12 Behandlungen), objektive Studien an 48 Frauen in den Niederlanden und in Österreich.
3-Klingen-System mit flexiblem Kopf für eine sanfte, gründliche Rasur – verhindert Schnittverletzungen. Besteht aus zweiseitigen Trimmerspitzen, die das gesamte Haar vortrimmen. Die Scherfolie mit rautenförmigen Öffnungen wurde entwickelt, um vorgetrimmtes Haar in einem Durchgang zu rasieren.
Unser erster Philips Lady Shaver mit flexiblem Scherkopf ist speziell auf die Konturen Ihres Körpers abgestimmt.*** Der flexible Kopf gleitet nahtlos entlang Ihrer Kurven für eine gründliche, präzise Rasur. Schwer erreichbare Stellen? Kein Problem. Er bewegt sich mit den Konturen Ihres Körpers und dank LED-Licht erwischen Sie jedes Haar. Personalisieren Sie Ihre Rasur mit den zwei Geschwindigkeitsstufen für mehr Kontrolle über die Geschwindigkeit und Intensität Ihrer Haarentfernung.
Weil Ihre Haut eine Behandlung im Rampenlicht verdient. Der neue Lady Shaver mit integriertem LED-Licht erfasst jedes Haar.
Schluss mit Rasurbrand und Hautrötungen – 80% der Frauen verspürten nach der Anwendung eine glatte Haut ohne Reizungen.** Dermatologisch getestet an empfindlicher Haut.
Passt sich nahtlos an Ihre Routine an – egal, ob unter der Dusche oder unterwegs. Sie haben die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur.
Entwickelt für das natürliche Haarwachstum. Rasieren Sie in beide Richtungen: nach oben, nach unten, fertig. Kein Kabel, das Sie behindert – erreichen Sie mühelos jede Stelle, von den Achselhöhlen über die Beine bis zu den Zehen. Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 100 Minuten lang ohne Unterbrechung rasieren.
Wo Technologie auf Pflege trifft – für Haut, die sich genauso gut anfühlt wie sie aussieht. Entwickelt für sanften Komfort und abgestimmte Pflege – weil Sie mehr verdienen als nur Mittelmaß.
Kunststoffteile aus >55 % recyceltem Kunststoff, Verpackung aus Papier und kein Adapter im Lieferumfang enthalten. Eine einmalige Anschaffung, die jahrelang hält.**** Eine Scherfolie – ein ganzes Jahr mühelose Rasur.
Zubehör
Leistung
Technische Daten
Eigenschaften
Service
Benutzerfreundlichkeit
Leistung
Design
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.