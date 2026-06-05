Nass oder trocken verwendbar
Für Beine, Körper und Bikinizone
+ 4 Zubehörteile
Laufzeit von bis zu 80 Min.
3-Klingen-System für eine sanfte, gründliche Rasur – verhindert Schnittverletzungen. Besteht aus zweiseitigen Trimmerspitzen, die das gesamte Haar vortrimmen. Die Scherfolie mit rautenförmigen Öffnungen wurde entwickelt, um vorgetrimmtes Haar in einem Durchgang zu rasieren.
Schluss mit Rasurbrand und Hautrötungen – 80 % der Frauen verspürten nach der Anwendung eine glatte Haut ohne Reizungen.** Dermatologisch getestet an empfindlicher Haut.
Passt sich nahtlos an Ihre Routine an – egal, ob unter der Dusche oder unterwegs. Sie haben die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur.
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4.4
von 5
866
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Queen P
05/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach zu bedienen
Handlich, flexibel, Gesichtsenthaarung extra, einfach super
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Andreas D.
21/02/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Angenehm, schnell und hautschonend
Ich bin mit dem Philips Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 sehr zufrieden. Der Rasierer kommt mit meiner besonders empfindlichen Haut super gut zurecht - die Ergebnisse können sich sehen lassen. Egal ob er zur Nass- oder Trockenrasur verwendet wird, er arbeitet stets Gründlich. Ich kann diesen Rasierer sehr empfehlen wenn Wert auf eine angenehme, schnelle und hautschonende Rasur gelegt wird.
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
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Angix3
05/02/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Shaver
Ich bin wirklich positiv überrascht vom Philips Lady Shaver Series 8000. Er liegt gut in der Hand, rasiert sanft und gründlich und eignet sich sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur. Besonders praktisch finde ich den kabellosen Betrieb und dass er auch unter der Dusche problemlos funktioniert. Die Haut fühlt sich nach der Rasur glatt an, ohne Rötungen oder Reizungen. Insgesamt ein hochwertiges Gerät, das ich gerne weiterempfehle.
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
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76,2 % stimmen zu, HPT Niederlande, n=42, 2025.
im Vergleich mit dem aktuellen Lady Shaver, HUT Deutschland N = 49, 2021.
mit 2 Jahren Garantie.