DLP9017/00
Kabelloses Ladegerät
Kabellose Qi-Ladefunktion. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit der Oberfläche für eine optimale Position und schnellem Ladevorgang (max. 15 W), kein Kabelsalat.
15 W
Magnetring
Kabellose Qi-Ladefunktion
Das kabellose Ladegerät ist mit einem magnetischen Rand ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung für MagSafe Produkte zu gewährleisten, die zum kabellosen Laden von Apple-Produkten verwendet werden.
Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom
Anti-Rutsch-Design, um Ihr Telefon an der gewünschten Position zu halten und um zu verhindern, dass es durch die Vibration herausrutscht.
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