ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

SmartPro Easy Ersatzset

Eingestellt

Support

SmartPro EasyErsatzset

FC8008/01

SmartPro Easy Ersatzset

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Die Mikrofaserpolster sind mit den SmartPro Easy-Saugrobotern kompatibel. Das Set enthält 2 Mikrofaserpolster, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

  • PDF Datei
  • 28 May 2026