Eingestellt
100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch
Die innovative Funktion dieses Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Bügeleisen sind recycelt.
2.400 W
Dampfstoß von 130 g
ECO
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Mit dem Tropf-Stopp-System des Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Auszeichnungen
4.2
von 5
18
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Mimmirella62
23/04/2022
Italia
Se non me lo avessero fatto cadere in terra...
funzionerebbe ancora oggi. Maneggevole, leggero, non attacca mai ai tessuti
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Eunina
09/03/2016
Italia
Ottimo prodotto vorrei ricomprarlo
Ottimo ferro da stiro Perché la Philips non lo vende online? Attenzione mettete acqua senza calcare e dura fino a 3 anni stirando tutti i giorni
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Strijkmuts
02/12/2013
België
Super strijkijzer
Strijken is een hobby van mij, ik heb meerdere strijkijzers dus ik gebruik af en toe een andere, strijken niet slecht, maar de EcoCare is mijn lievelings apparaat gewoon een super ding, mocht deze ooit versleten zijn, want aan alles komt eens een eind, dan koop ik dezelfde dag een nieuwe of gelijkwaardig strijkijzer van Philips.
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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3720/02 Stoomstrijkijzer verfasst
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Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum RI3320 bei maximaler Einstellung