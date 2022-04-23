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Eingestellt

EcoCareDampfbügeleisen

GC3720/02

4.2

| (18) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

Die innovative Funktion dieses Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Bügeleisen sind recycelt.

Alle Vorteile anzeigen

mit automat. Energiesparfunktion, aus 30 % recyceltem Material

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

  • 2.400 W

  • Dampfstoß von 130 g

  • ECO

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Mit dem Tropf-Stopp-System des Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.2

von 5

18

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

2

23/04/2022

Italia

Italia

Se non me lo avessero fatto cadere in terra...

funzionerebbe ancora oggi. Maneggevole, leggero, non attacca mai ai tessuti

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Diese Bewertung wurde für Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02 verfasst

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09/03/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto vorrei ricomprarlo

Ottimo ferro da stiro Perché la Philips non lo vende online? Attenzione mettete acqua senza calcare e dura fino a 3 anni stirando tutti i giorni

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02/12/2013

België

België

Super strijkijzer

Strijken is een hobby van mij, ik heb meerdere strijkijzers dus ik gebruik af en toe een andere, strijken niet slecht, maar de EcoCare is mijn lievelings apparaat gewoon een super ding, mocht deze ooit versleten zijn, want aan alles komt eens een eind, dan koop ik dezelfde dag een nieuwe of gelijkwaardig strijkijzer van Philips.

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3720/02 Stoomstrijkijzer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum RI3320 bei maximaler Einstellung