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Eingestellt

EcoCareDampfbügeleisen

GC3730/02

4.3

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

Die innovative Funktion dieses Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Bügeleisen sind recycelt.

Alle Vorteile anzeigen

mit automat. Energiesparfunktion, aus 30 % recyceltem Material

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Ergonomischer weicher Griff für mehr Bügelkomfort

Mit dem weichen Griff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.3

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

02/09/2013

Italia

Italia

e' un prodotto di eccellente qualità

Eccellente prodotto con notevoli qualità. Oltre al risparmio grazie alla sua funzione particolare è eccellente nello stiro di qualsiasi tessuto, non escono gocce d'acqua mentre stiri( cosa molto antipatica su certi tessuti )ed è anche leggero come peso,cosa non di poca importanza quando devi stirare per parecchie ore.

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Ferro da stiro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Ferro da stiro verfasst

20/05/2012

Nederland

Nederland

een goed product

uitstekend stijkijzer vergeleken met mijn vorige Philips een verbetering

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Stoomstrijkijzer verfasst

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16/10/2011

France

France

TREZQ BON PRODUIT

REPASSAGE TRES NET GRACE A SA SUPER VAPEUR. DE PLUS L ECONOMIE D ENERGIE ET TRES APPRECIABLE

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Fer vapeur verfasst

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Fer vapeur verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum RI3320 bei maximaler Einstellung