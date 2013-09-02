Eingestellt
100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch
Die innovative Funktion dieses Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Bügeleisen sind recycelt.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Mit dem weichen Griff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.3
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
cis67
02/09/2013
Italia
e' un prodotto di eccellente qualità
Eccellente prodotto con notevoli qualità. Oltre al risparmio grazie alla sua funzione particolare è eccellente nello stiro di qualsiasi tessuto, non escono gocce d'acqua mentre stiri( cosa molto antipatica su certi tessuti )ed è anche leggero come peso,cosa non di poca importanza quando devi stirare per parecchie ore.
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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Ferro da stiro verfasst
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liza
20/05/2012
Nederland
een goed product
uitstekend stijkijzer vergeleken met mijn vorige Philips een verbetering
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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Stoomstrijkijzer verfasst
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GDELPHINE
16/10/2011
France
TREZQ BON PRODUIT
REPASSAGE TRES NET GRACE A SA SUPER VAPEUR. DE PLUS L ECONOMIE D ENERGIE ET TRES APPRECIABLE
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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3730/02 Fer vapeur verfasst
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Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum RI3320 bei maximaler Einstellung