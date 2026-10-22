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Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Head Shaver Pro Ersatzklingen werden mit sich selbst schärfenden 36 ComfortCut Klingen aus schwedischem Stahl betrieben. Ersetzen Sie sie alle 6 Monate für 100 % Rasierleistung. HS740 Klingen passen auf HS5980, HS7980 und HS9980 Rasierer.
Original von Philips
Passt auf HS5980, HS7980, HS9980
ComfortCut-Klingen
Rostfreies Schersystem
Der Philips Head Shaver Pro wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, die auch auf der Haut angenehm ist. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gepflegt aussehen, sich selbstbewusst fühlen und sich voll ausdrücken möchten.
Der Philips Rasierer bietet eine saubere und angenehme Rasur. Seine 36 ComfortCut Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.
Philips Head Shaver Pro Klingen werden aus schwedischem Messerstahl hergestellt, der korrosionsbeständig und hautfreundlich ist
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.6
von 5
376
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Asiss
22/10/2026
Deutschland
Geräte ist das die beste
Ein Satz,das Geräte ist das die beste ich will später noch mal kaufen
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-22
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-22
Greeni
05/10/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Als Trockenrasur schon sehr gut. Nass mit Rasierschaum glatt wie mit Rasierklinge. Qualität wie von Philips gewohnt. Ich bin sehr zufrieden.
Vorteile
Rasiert wirklich glatt
Nachteile
nichts
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-24
Bauer lustig
25/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tadellos
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Fühlt sich wertig an und funktioniert einwandfrei. Kann ich auf jeden Fall empfehlen ❗️
Vorteile
Ja
Nachteile
Nein
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
Quelle: Euromonitor International Limited, verkaufte Stückzahlen, in der Kategorie Körperrasierer, Studie durchgeführt im Oktober 2024 mit Daten aus dem Jahr 2024