Dieses Produkt
Head Shaver Pro 5000 Series
Essential Rasierer mit ComfortCut Klingen
79,99 €
HS740 Blade Refill
Elektrische Ersatz-Scherköpfe
32,89 €
79,99 €
79,99 €
Flexibler 360°-Scherkopf
ComfortCut-Klingen
PowerAdapt Sensor
Ergonomisches Design
Die Philips Head Shaver Pro 5000 Series wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, die auch auf der Haut angenehm ist. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gepflegt aussehen, sich selbstbewusst fühlen und sich voll ausdrücken möchten.
Der vollständig flexible Scherkopf lässt sich um 360° drehen, um den Kopfkonturen zu folgen und optimalen Hautkontakt selbst an schwierigen Stellen zu gewährleisten. So wird übermäßiger Druck vermieden, die zu Unwohlsein und Reizungen führen können.
Der Philips Rasierer bietet eine saubere und angenehme Rasur. Seine 36 ComfortCut Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.
Neu
4.6
von 5
304
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
CK53340
04/08/2026
Deutschland
Glatte Rasur, guter Kauf
Hatte zuvor 2× Rasierer von Skull Shaver. Dort war nach je 1½ Jahren der Akku defekt. Nun also Philips Head Pro 9000: auf Anhieb eine glattere, schnellere und wirklich ordentliche Rasur. Hochwertiges Zubehör ist inkludiert. Dank der 5 Jahre Garantie nach Registrierung bin ich optimistisch, dass das Gerät halten wird und also der klügere Kauf war. Philips würde diese Garantie wohl kaum ausloben, wenn die Haltbarkeit auch so beschränkt wäre wie beim Wettbewerb. Absolute Empfehlung!
Vorteile
Leistung, Garantie
Nachteile
Etwas hoher Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Date of Use 2026-08-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Date of Use 2026-08-02
Yogi–Om
29/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sanft und gründlich gut…
Bin mit dem Headshaver 7000 Pro sehr zufrieden. Rasiert Kopfhaut und Bart sehr gründlich und schonend. Braucht weniger Züge als das entsprechende Produkt von Skullshaver. Der Rasierkopf sollte aber meiner Meinung nach 10 Euro günstiger so wie bei der Konkurrenz sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst
Date of Use 2026-07-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst
Date of Use 2026-07-01
jogger123
07/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Haarschneider
Wie immer ein Top Gerät.Funktioniert einwandfrei. Was mich persönlich bei Philips stört das die Ersatzteile sehr teuer sind.Ansonsten top Geräte.
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Date of Use 2026-06-07
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Date of Use 2026-06-07
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
Quelle: Euromonitor International Limited, verkaufte Stückzahlen, in der Kategorie Körperrasierer, Studie durchgeführt im Oktober 2024 mit Daten aus dem Jahr 2024
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum