Head Shaver Pro 5000 Series

Ich war zunächst unsicher, ob ich einen teuren Rasierer kaufen sollte, da ich erstmal keinen Mehrwert erkennen konnte, und Produkte der Konkurrenz für weniger als die Hälfte des Preises verfügbar sind... aber ich hatte mich geirrt! Warum macht dieses Produkt Sinn? - sehr sanfte Rasur (!!) - leise - hochwertig verarbeitet - langjährige Garantie - gute und vermutlich zuverlässige Ersatzteilversorgung - excellenter Support, schon jetzt über eine App mit allen wichtigen Infos und ggf. Support für das Produkt - Wartung und Reinigung großartig! Alles lässt sich ohne Schwierigkeiten zerlegen und einfach reinigen,dass habe ich so noch nirgends gesehen - toller Lieferumfang (ich habe das erweiterte Kit mit Tasche und Ersatzscherköpfen gekauft) - tolles Ergebnis der Rasur ohne Hautreizungen oder schmerzenden Stellen am Kopf Ich bin wirklich beeindruckt und kann den Rasierer vorbehaltlos empfehlen. Da ich schon mehrere Produkte dieses Herstellers besitze, kann ich auch beurteilen, dass die Qualität durchgängig gut bis hervorragend ist. Fazit... wer billig kauft, kauft zweimal (mindestens)...