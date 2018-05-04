Eingestellt
HTL5160B/12
Einzigartige Stimmklarheit mit 3.1 CH
Rüsten Sie Ihren Fernseher mit verbesserter Stimmklarheit und Virtual Surround Sound auf, und genießen Sie so ein schönes Klangerlebnis wie im Kino. Erleben Sie über diesen Google Cast-fähigen Soundbar-Lautsprecher hochwertigen Sound und nahtlose Wiedergabe bei Ihren bevorzugten Musik-Apps.
3.1 CH Kabelloser Subwoofer
Google Cast und Spotify Connect
Bluetooth und NFC
1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang
2-Wege-Lautsprecher für optimale Klarheit und explosiven Dynamikumfang
Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich des SoundStage, um den SoundStage einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.
Mit Spotify Connect können Sie Musik ganz einfach von jedem Raum im Haus aus mit Ihrem Smartphone als Fernbedienung durchsuchen, entdecken und wiedergeben. Durch eine direkte Verbindung mit Spotify können Sie Musik direkt über die Cloud wiedergeben, sodass Ihr Smart-Gerät für Anrufe, Videos oder sogar außerhalb der Reichweite verwendet werden kann, ohne die Musikwiedergabe zu unterbrechen. Dies schont den Akku, da der Energieverbrauch für die Musikwiedergabe minimiert wird. Alle Spotify-Funktionen sind verfügbar – von den fertigen Wiedergabelisten bis zu den hohen Abtastraten. Alles, was Sie benötigen, um neue Musik zu entdecken und zu hören.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.2
von 5
27
Bewertungen
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTL5160B Soundbar speaker verfasst
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mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Diese Bewertung wurde für HTL5160B Barre de son verfasst
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Ducarmon
26/10/2016
Nederland
Makkelijk aan te sluiten soundbar
De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTL5160B SoundBar-luidspreker verfasst
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Die Verfügbarkeit von Musikdiensten ist abhängig vom Land. Weitere Informationen erhalten Sie auf den entsprechenden Websites der Musikdienste.
Für diesen Lautsprecher ist ein Spotify Premium-Konto erforderlich.