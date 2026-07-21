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Unterstützt die Philips Soundbar Dual-Band-Router (2,4 GHz und 5,0 GHz)?
SSID-Namen des Routers während der Einrichtung des Netzwerks auf Philips Soundbar auszublenden?
Kann ich die Philips Soundbar mit anderen WiFi-Netzwerken verbinden?
Software kamm nicht über die Philips Soundbar mit der "HCWeSet"-App aktualisiert werden
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