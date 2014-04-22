Eingestellt
HTS7200/12
Beeindruckend klarer Sound
Mit diesem eleganten Blu-ray Home Entertainment-System aus Aluminium und Glas erleben Sie eine ganz neue HD-Erfahrung. Die qualitativ hochwertigen Lautsprecher verfügen über integrierte Kalotten-Hochtöner und bieten so beeindruckend klaren Sound für ein unvergleichliches Kinoerlebnis.
Wiedergabe von Blu-ray Discs
Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundwiedergabe der Lautsprecher.
Bei Dolby Virtual Lautsprechern handelt es sich um eine hoch entwickelte Audiovirtualisierungstechnologie für unvergesslichen Surround Sound über ein Zwei-Lautsprecher-System. Hoch entwickelte realistische Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Durch Erweitern der 2-Kanal-Umgebung wird die DVD-Wiedergabe verbessert. Kombiniert mit Dolby Pro Logic II-Verarbeitung kann jede hochwertige Stereoquelle in wahrheitsgetreuen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.
Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.
3.4
von 5
117
Bewertungen
DV36
22/04/2014
Deutschland
Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design
Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS7200 2.1 Home Entertainment verfasst
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fear74
03/12/2012
Deutschland
der Wahnsinn
Top gerät einfach der Wahnsinn super Bild und Ton würde ich mir jeder zeit wieder kaufen
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MANU 08
12/06/2020
España
Disfrutando en casa
Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.
Vorteile
Todo...
Nachteile
Nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1 verfasst
Datum der Benutzung 2018-06-12
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