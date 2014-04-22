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Eingestellt

2.1 Home Entertainment

HTS7200/12

3.4

| (117) Bewertungen

Beeindruckend klarer Sound

Mit diesem eleganten Blu-ray Home Entertainment-System aus Aluminium und Glas erleben Sie eine ganz neue HD-Erfahrung. Die qualitativ hochwertigen Lautsprecher verfügen über integrierte Kalotten-Hochtöner und bieten so beeindruckend klaren Sound für ein unvergleichliches Kinoerlebnis.

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mit Blu-ray Disc-Wiedergabe

Beeindruckend klarer Sound

  • Wiedergabe von Blu-ray Discs

Soft-Kalotten-Hochtöner für reinste Klangqualität

Soft-Kalotten-Hochtöner für reinste Klangqualität

Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundwiedergabe der Lautsprecher.

Dolby Virtual Lautsprecher für realistischen Surround Sound

Dolby Virtual Lautsprecher für realistischen Surround Sound

Bei Dolby Virtual Lautsprechern handelt es sich um eine hoch entwickelte Audiovirtualisierungstechnologie für unvergesslichen Surround Sound über ein Zwei-Lautsprecher-System. Hoch entwickelte realistische Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Durch Erweitern der 2-Kanal-Umgebung wird die DVD-Wiedergabe verbessert. Kombiniert mit Dolby Pro Logic II-Verarbeitung kann jede hochwertige Stereoquelle in wahrheitsgetreuen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

117

Bewertungen

22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design

Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS7200 2.1 Home Entertainment verfasst

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Diese Bewertung wurde für HTS7200 2.1 Home Entertainment verfasst

03/12/2012

Deutschland

Deutschland

der Wahnsinn

Top gerät einfach der Wahnsinn super Bild und Ton würde ich mir jeder zeit wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS7200 2.1 Home Entertainment verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS7200 2.1 Home Entertainment verfasst

12/06/2020

España

España

Disfrutando en casa

Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.

Vorteile

Todo...

Nachteile

Nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1 verfasst

Datum der Benutzung 2018-06-12

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