Eingestellt
Support
HTS7200/12
Eingestellt
Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
BUDA Ordner erscheint auf USB-Flashlaufwerk nachdem mit Philips System verbunden
Die DivX-Untertitel werden nicht oder nicht korrekt auf meinem Philips HTS angezeigt.
Ich kann nicht auf BD-Live-Funktionen meines Philips Players zugreifen?
Philips HTS wird aktiviert, wenn ich meinen Fernseher einschalte
Mein Philips Player gibt keine MKV-Datei wieder.
Component-Ausgabeauflösung (COMP OUT oder YUV) an Philips HTS nicht zu ändern, was kann ich tun?
Warum dauert es einige Zeit, BD-Live-Inhalte auf meinem Philips Player zu laden?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts