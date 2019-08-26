Jetzt anmelden
Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale
11
T
Tage
15
Std.
Stunden
35
Min.
Minuten
28
Sek.
Sekunden
Eingestellt
HX8211/02
Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.
Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss eine einfache Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an schwer erreichbaren Stellen.
mit 1 Interdentaldüse – wiederaufladbar
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.
Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
3.8
von 5
786
Bewertungen
Siegfried
26/08/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Interdentaldüse sehr gut
Nach 3 Tagen Eingewöhnung, an den die Zähne etwas weh getan haben, hat die Dentaldüse spürbar saubere Zähne erwirkt. Jetzt möchten wir die Düse, die wir mit 2 Düsen betreiben, nicht mehr missen. Bei der letzten Zahnreinigung haben meine Frau und ich Lob bekommen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Benutzung 2018-07-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Benutzung 2018-07-26
kaysdiet
24/11/2018
Deutschland
Schnell - gut - gründlich
Ich möchte den Philps Sonicare Airfloss nicht mehr missen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Milly
04/11/2018
Deutschland
Guter Kauf
Das Produkt erfüllt vollumfänglich meine Erwartungen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
als manuelles Zähneputzen allein