Black Friday
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Laden von Sonicare Zahnbürsten
Diese Ladestation ist mit den meisten elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten und AirFloss Geräten kompatibel.
HX6322/12
HX6352/11
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX962G
HX9691/02
HX684J
HX6856/29
HX6350
HX6352/42
HX9601/03R1
HX680U
HX6800/44
HX684B
HX6850/57
Weiß
Europäische Länder
Kabellänge: 95 cm
2-polig
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).