NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8181
Wiederaufladbar
Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.
Sie benötigen nur ein Ladegerät, um Ihre Sonicare Produkte aufzuladen.
Schieben Sie die Führungsspitze einfach am Zahnfleisch entlang, bis Sie das Gefühl haben, dass sie richtig zwischen den Zähnen sitzt. Unterstützt das einfache Putzen, selbst an den schwer erreichbaren Backenzähnen.
3.2
von 5
27
Bewertungen
Meticulous
01/11/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Really Useful
I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst
Delores
12/10/2012
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Easy To Use
Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst
sandebunnie
12/10/2012
United Kingdom
Easy To Use
Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst