Eingestellt
HX9110/02
3 Putzprogramme, 3 Intensitäten
2 Bürstenköpfe
Mit Drucksensor
Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.
Mit optimaler Reinigung durch Ihre FlexCare wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
Tiefenreinigung mit FlexCare Platinum – Unsere 3 Intensitätseinstellungen steigern Ihre Reinigungsleistung, und die 3 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, White – zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und DeepClean – für eine belebende, gründliche Reinigung.
2.7
von 5
157
Bewertungen
Thebasile
14/01/2021
Deutschland
Akkulaufzeit
Ein wunderbares Pflegeutensiel. Leider ist nun der Akku nicht mehr aufladbar. Aber die Garanie ist ja auch seit 3 Jahren abgelaufen...
Vorteile
lange Laufzeit
Nachteile
nach ca. 6 Jahren gibt der Akku seinen Geist auf und lässt sich nicht mehr aufladen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Denise0412
13/09/2019
Deutschland
Auf einmal geht die Zahnbürste von alleine an
Auch bei mir hat sie gestern auf einmal angefangen sich permanent anzuschalten. Abschalten ist möglich aber fängt nach kurzer Zeit wieder an :-( ... ich finde die Zahnbürste echt toll aber das ist einfach nur nervig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Scubapro
24/08/2018
Deutschland
Serhr gut bis zum defekt
Die gute Bewertung rührt daher das die Soniccare perfekt ist , leider haben wir nun den zweiten defekt der erste innerhalb der Garantiezeit. Die neue gelieferte ist nun aber auch wieder nach 26 Monaten defekt, schade. Zahnbürste piepst beim Laden und schaltet sich selbstständig ein . Mit freundlichen Grüßen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Im Vergleich zu einer Handzahnbürste