NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Stufen
6 individualisierbare Einstellungen
1 Bürstenkopf
Diese Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
DiamondClean Bürstenköpfe, die Premium-Bürstenköpfe von Philips Sonicare, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten mit mittlerer Härte für die effiziente und dennoch sanfte Plaque-Entfernung aus. Mit dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse und weißere Zähne im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
2 Minuten Putzen im Clean-Putzprogramm bietet die ultimative Plaque-Entfernung (bei Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer). Das White-Putzprogramm entfernt oberflächliche Verfärbungen, hellt die Zähne auf und poliert sie. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen heller.
4.1
von 5
251
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
euckhe
30/08/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
optimale Zahnpflege
Die Zahnzwischenräume werden gründlich gereinigt. Auch das Zahnfleisch wird gut massiert. Voraussetzung ist natürlich die Einhaltung der Bedienungsanleitung zum Putzen der Zähne.
Vorteile
optimale Reinigung bei jedem Putzvorgang
Nachteile
originale Bürstenköpfe sind im Vergleich zur herkömmlichen Zahnbürste sehr teuer
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Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Mar37
08/07/2019
Deutschland
Besser als normale Elektrische Zahnbürsten
Die Zähne fühlen sich deutlich besser geputzt an, als bei einer herkömmlichen Zahnbürste oder normalen Elektrischen Zahnbürsten. Das Ultraschall Prinzip überzeugt deutlich.
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ASGARD66
08/01/2019
Deutschland
Ich schaffe es jetzt mit der Sonicare, die Zwischenräume gut zu reinigen.
Wirklich gut. Die Bemerkungen, die ich über den Aufsatz gelesen habe ( schlägt aus, hält nicht sehr lange, z. T. Wassereinbruch) hat hoffentlich Philips behoben, so dass mein gutes Urteil gerechtfertigt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm