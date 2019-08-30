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Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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Eingestellt

Philips Sonicare HealthyWhite+Elektrische Schallzahnbürste

HX8911/01

4.1
| (251) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 1 Woche*
Tag für Tag ein strahlenderes Lächeln, ohne auf bestimmte Lebensmittel und Getränke, die Verfärbungen hervorrufen, verzichten zu müssen. Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste für weiße Zähne entfernt erwiesenermaßen bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur 1 Woche*.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 1 Woche*

  • 2 Stufen

  • 6 individualisierbare Einstellungen

  • 1 Bürstenkopf

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen als eine Handzahnbürste*

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen als eine Handzahnbürste*

Diese Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

DiamondClean Bürstenkopf für optimale Leistung für weiße Zähne

DiamondClean Bürstenkopf für optimale Leistung für weiße Zähne

DiamondClean Bürstenköpfe, die Premium-Bürstenköpfe von Philips Sonicare, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten mit mittlerer Härte für die effiziente und dennoch sanfte Plaque-Entfernung aus. Mit dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse und weißere Zähne im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Clean- und White-Putzprogramme: Entfernen nachweislich Verfärbungen

Clean- und White-Putzprogramme: Entfernen nachweislich Verfärbungen

2 Minuten Putzen im Clean-Putzprogramm bietet die ultimative Plaque-Entfernung (bei Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer). Das White-Putzprogramm entfernt oberflächliche Verfärbungen, hellt die Zähne auf und poliert sie. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen heller.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

251

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

30/08/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

optimale Zahnpflege

Die Zahnzwischenräume werden gründlich gereinigt. Auch das Zahnfleisch wird gut massiert. Voraussetzung ist natürlich die Einhaltung der Bedienungsanleitung zum Putzen der Zähne.

Vorteile

optimale Reinigung bei jedem Putzvorgang

Nachteile

originale Bürstenköpfe sind im Vergleich zur herkömmlichen Zahnbürste sehr teuer

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Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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08/07/2019

Deutschland

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Besser als normale Elektrische Zahnbürsten

Die Zähne fühlen sich deutlich besser geputzt an, als bei einer herkömmlichen Zahnbürste oder normalen Elektrischen Zahnbürsten. Das Ultraschall Prinzip überzeugt deutlich.

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08/01/2019

Deutschland

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Ich schaffe es jetzt mit der Sonicare, die Zwischenräume gut zu reinigen.

Wirklich gut. Die Bemerkungen, die ich über den Aufsatz gelesen habe ( schlägt aus, hält nicht sehr lange, z. T. Wassereinbruch) hat hoffentlich Philips behoben, so dass mein gutes Urteil gerechtfertigt

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm