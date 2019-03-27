NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8111/12
Wiederaufladbar
mit 1 Düse
Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.
Der AirFloss kann zwei Wochen verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.
Auszeichnungen
3.7
von 5
774
Bewertungen
Majlis
27/03/2019
Deutschland
Airfloss ist einfach genial
Airfloss ist: praktisch in der Handhabung, einfach in der Anwendung, Zahnreinigung und Pflege, schonend für das Zahnfleisch, empfohlen von meinem Zahnarzt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zockerhoddel
07/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Von meiner Zahnärztin empfohlen !
Also habe ich die AirFloss gekauft und bin begeistert. Einfache Handhabung und eine sehr gründliche Zahnzwischenraum-Reinigung, einfacher geht es wirklich nicht. Mit der Zahneide ist es immer umständlich gewesen, aber dieses gehört jetzt der Vergangenheit an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Klingenstein
07/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Von meiner Zahnärztin empfohlen !
Also habe ich die AirFloss gekauft und bin begeistert. Einfache Handhabung und eine sehr gründliche Zahnzwischenraum-Reinigung, einfacher geht es wirklich nicht. Mit der Zahneide ist es immer umständlich gewesen, aber dieses gehört jetzt der Vergangenheit an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zum reinen Putzen mit einer normalen Handzahnbürste