NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6730/05
3 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
2.4
von 5
5
Bewertungen
bubu
10/06/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Zahnbürste
Rundum eine gute Zahnbürste, die nächste ist wieder eine von Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/05 Sonic electric toothbrush verfasst
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Mobby
26/09/2017
Deutschland
Gute Putzleistung
Gerät sehr gut Leider kurz nach Ablauf der Garantiezeit 12.8.2017 schon wieder defekt. Ist schon die zweite Zahnbürste welche kurz nach dem Ende der Garantiezeit den Geist aufgibt. Mit freundlichen Grüßen Kuno Albert
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Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/05 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Der Zahnlose
22/11/2020
Deutschland
Komisches Verhalten
Immer kurz vor Ablauf der Garantie oder wie jetzt kurz danach geht das Teil kaputt. Plötzlich lädt es nicht mehr ist schon sehr Merkwürdig.
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/05 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste