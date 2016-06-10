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  • Weißere, gesündere Zähne
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Eingestellt

Philips Sonicare HealthyWhiteElektrische Schallzahnbürste

HX6730/05

2.4
| (5) Bewertungen
Weißere, gesündere Zähne
Jeder liebt ein strahlend weißes Lächeln. Bringen Sie das natürliche Weiß Ihrer Zähne zum Strahlen. Mit der Clean- & White-Einstellung entfernt die elektrische Sonicare HealthyWhite Zahnbürste erwiesenermaßen einen Großteil der täglichen Verfärbungen in gerade einmal zwei Wochen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Weißere, gesündere Zähne

  • 3 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.4

von 5

5

Bewertungen

4

10/06/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Zahnbürste

Rundum eine gute Zahnbürste, die nächste ist wieder eine von Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/05 Sonic electric toothbrush verfasst

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26/09/2017

Deutschland

Deutschland

Gute Putzleistung

Gerät sehr gut Leider kurz nach Ablauf der Garantiezeit 12.8.2017 schon wieder defekt. Ist schon die zweite Zahnbürste welche kurz nach dem Ende der Garantiezeit den Geist aufgibt. Mit freundlichen Grüßen Kuno Albert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/05 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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22/11/2020

Deutschland

Deutschland

Komisches Verhalten

Immer kurz vor Ablauf der Garantie oder wie jetzt kurz danach geht das Teil kaputt. Plötzlich lädt es nicht mehr ist schon sehr Merkwürdig.

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/05 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste