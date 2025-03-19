ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Go to promotion

NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

Jetzt entdecken

  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.

Philips Sonicare ProResults8x C1 Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6018/07

4.5
| (372) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
Einer unserer besten Zahnbürstenköpfe, Philips Sonicare ProResults, ist perfekt für neue und erfahrene Sonicare-Benutzer geeignet, die die authentische Sonicare-Reinigungserfahrung zum unschlagbaren Preis für sich entdecken möchten.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Nachfüllpack zum Patiententestprogramm

Nachfüllpack zum Patiententestprogramm
Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6481/60

Mitarbeitertestmodell

Mitarbeitertestmodell
ProtectiveClean 4300

HX680Q

HX6848/98

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684J

HX6856/29

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX680U

HX6800/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX6802/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Elektrische Schallzahnbürste

HX684E

HX6821/47

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX680A

HX6807/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Elektrische Schallzahnbürste

HX683P

HX6839/52

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684A

HX6857/52

Hervorragende Leistung zum hervorragenden Preis

Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.

  • 8er-Pack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Gründliche Reinigung

Optimierte Philips Sonicare Leistung

Optimierte Philips Sonicare Leistung

Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an und ermöglicht auch an schwer erreichbaren Stellen eine gründliche Reinigung.

Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Dieser Bürstenkopf entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

372

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

19/03/2025

Deutschland

Deutschland

Beste Reinigungsergebnisse

Die Forn des Bürstenkopfes führ dazu, dass sich der Bürstenkopf perfekt auf die Zähne legt und in die Zahnzwischenräume gelangt. Das das Gefühl mit Bürstenkopf ist, dass die Zahnbürste noch viel perfekter ist. Sehr angenehmes Mund und Zahngefühl. Optimale Reinigung.

Vorteile

Perfekte Zahnpassform

Nachteile

Aufsatzdesign (alles außer der Bürste selber) sieht etwas plump aus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

17/03/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr angenehm in der Benutzung

Der Bürstenkopf ist sehr angenehm in der Benutzung Er passt sich sehr gut an die Zähne an Da ich immer Probleme mit Zahnstein hatte habe ich schon verschiedene Aufsätze probiert und dieser ist bisher am angenehmsten. Wie man erkennen kann kommt man auch sehr gut in die Zahnzwischenräume.

Vorteile

Man kommt gut in die Zahnzwischenräume

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

17/03/2025

Deutschland

Deutschland

Sanfte, massierende Reinigung

Ich habe den Bürstenkopf nun einmal getestet und muss sagen, dass dieser gefühlt sehr sanft die Zähne reinigt und dabei auch eine angenehmen massierende Wirkung erziehlt. Ich werde diesen auf jeden Fall wieder kaufen, auch um die Abwechselung mit anderen Modellen zu haben

Vorteile

schön sanft

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste