ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
  • Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.

Philips Sonicare ProResultsStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6012/07

4.5
| (372) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
Einer unserer besten Zahnbürstenköpfe, Philips Sonicare ProResults, ist perfekt für neue und erfahrene Sonicare-Benutzer geeignet, die die authentische Sonicare-Reinigungserfahrung zum unschlagbaren Preis für sich entdecken möchten.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Nachfüllpack zum Patiententestprogramm

Nachfüllpack zum Patiententestprogramm
Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6481/60

Mitarbeitertestmodell

Mitarbeitertestmodell
ProtectiveClean 4300

HX680Q

HX6848/98

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684J

HX6856/29

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX680U

HX6800/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX6802/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Elektrische Schallzahnbürste

HX684E

HX6821/47

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX680A

HX6807/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Elektrische Schallzahnbürste

HX683P

HX6839/52

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684A

HX6857/52

Hervorragende Leistung zum hervorragenden Preis

Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.

  • Doppelpack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Gründliche Reinigung

Optimierte Philips Sonicare Leistung

Optimierte Philips Sonicare Leistung

Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an und ermöglicht auch an schwer erreichbaren Stellen eine gründliche Reinigung.

Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Dieser Bürstenkopf entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

372

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

19/03/2025

Deutschland

Deutschland

Beste Reinigungsergebnisse

Die Forn des Bürstenkopfes führ dazu, dass sich der Bürstenkopf perfekt auf die Zähne legt und in die Zahnzwischenräume gelangt. Das das Gefühl mit Bürstenkopf ist, dass die Zahnbürste noch viel perfekter ist. Sehr angenehmes Mund und Zahngefühl. Optimale Reinigung.

Vorteile

Perfekte Zahnpassform

Nachteile

Aufsatzdesign (alles außer der Bürste selber) sieht etwas plump aus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

17/03/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr angenehm in der Benutzung

Der Bürstenkopf ist sehr angenehm in der Benutzung Er passt sich sehr gut an die Zähne an Da ich immer Probleme mit Zahnstein hatte habe ich schon verschiedene Aufsätze probiert und dieser ist bisher am angenehmsten. Wie man erkennen kann kommt man auch sehr gut in die Zahnzwischenräume.

Vorteile

Man kommt gut in die Zahnzwischenräume

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

17/03/2025

Deutschland

Deutschland

Sanfte, massierende Reinigung

Ich habe den Bürstenkopf nun einmal getestet und muss sagen, dass dieser gefühlt sehr sanft die Zähne reinigt und dabei auch eine angenehmen massierende Wirkung erziehlt. Ich werde diesen auf jeden Fall wieder kaufen, auch um die Abwechselung mit anderen Modellen zu haben

Vorteile

schön sanft

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste