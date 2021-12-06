NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Stufen
6 individualisierbare Einstellungen
1 Bürstenkopf
Mit HealthyWhite+ können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen putzen. Steigern Sie Ihre Putzleistung mit 3 Intensitätsstufen sowie 2 Putzprogrammen, die Ihren Bedürfnissen zum Aufhellen und Reinigen entsprechen. Wählen Sie "Clean" für eine hervorragende Plaque-Entfernung in nur 2 Minuten und "White" zum Entfernen von Verfärbungen durch Kaffee oder Tee und zum Aufhellen von Zähnen in nur 2 Wochen.
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Mit optimaler Reinigung durch Ihre HealthyWhite+ wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.2
von 5
222
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
MK Lüd
06/12/2021
Deutschland
Sie funktioniert großartig
2 Wochen Urlaub ohne Netzteil schafft sie prima, die Zahnreinigung empfinde ich besser als bei den Zahnbürsten mit dem runden Kopf.
Vorteile
Sie liegt sehr gut in der Hand. Lange Akkulaufzeiten.
Nachteile
keine
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Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Oesi
02/04/2019
Deutschland
Bis jetzt hält Sie durch
Ich hatte bereits vorher 2 Zahnbürsten von Philips. Leider beide kaputt gegangen jedoch konnten diese umgetauscht oder Gutscheine eingelöst werden. Vom Design ist diese wohl nicht die schönste der 3 aber von der Leistung und Akkuzustand bin ich sehr zufrieden. Mal sehen wie lange diese durchhält.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ichhaltoderso
02/04/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bis jetzt hält Sie durch
Ich hatte bereits vorher 2 Zahnbürsten von Philips. Leider beide kaputt gegangen jedoch konnten diese umgetauscht oder Gutscheine eingelöst werden. Vom Design ist diese wohl nicht die schönste der 3 aber von der Leistung und Akkuzustand bin ich sehr zufrieden. Mal sehen wie lange diese durchhält.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm