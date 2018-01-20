NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.
4.2
von 5
419
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Feri
20/01/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Beste elektrische Zahnbürst, die ich bis jetzt hatte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Spyder36
20/01/2018
Deutschland
Sehr gutes Produkt
Beste elektrische Zahnbürst, die ich bis jetzt hatte.
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rozi
26/11/2017
Deutschland
Gute Putzergebnisse
Einfach in der Handhabung. Schönes Design. Teils Gewöhnungsbedürftig, der Ein- / Ausschaltknopf ist etwas ungünstig angebracht, möglich das man aus Versehen die Bürste beim putzen ausschaltet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex