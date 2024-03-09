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  • Ultrasanfte Reinigung. Ultraweich und komfortabel.
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Philips Sonicare S SensitiveStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6052/07

4.4
| (32) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Ultrasanfte Reinigung. Ultraweich und komfortabel.
Der Bürstenkopf der Philips Sonicare S Sensitive Zahnbürste ist perfekt für alle, die sich von schmerzempfindlichen Zähnen und wundem Zahnfleisch verabschieden möchten. Sie erhalten eine effektive Reinigung, die Ihr Zahnfleisch schont.
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Nachfüllpack zum Patiententestprogramm

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Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6481/60

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX962K

HX9631/17

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX962P

HX9631/18

Series 7900 Advanced Whitening

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Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX962G

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Mitarbeitertestmodell

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ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
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HX962G

HX9691/02

Hervorragende Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

Ultrasanfte Reinigung. Ultraweich und komfortabel.

  • Doppelpack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Entfernt mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen laut klinischen Studien mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Innovatives Borstendesign entfernt Plaque auf sanfte Weise

Innovatives Borstendesign entfernt Plaque auf sanfte Weise

Dieser Philips Sonicare Sensitive Bürstenkopf verfügt über besonders weiche Borsten für eine schonende und effektive Reinigung. Darüber hinaus passen sich die wellenförmigen Borsten an Ihre Zähne an und sorgen so für eine besonders sanfte Reinigung. Der Bürstenkopf ist auch in kleinerer, kompakter Größe für eine präzise Reinigung verfügbar.

Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes

Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes

Ihr Sensitive Bürstenkopf passt perfekt auf jedes Philips Sonicare Zahnbürstenhandstück (außer PowerUp Battery und Essence). Stecken Sie ihn einfach auf, bzw. nehmen Sie ihn ab, um ihn problemlos zu ersetzen und zu reinigen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

32

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

3

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Vorteile

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

11/01/2020

Österreich

Österreich

Schonende, effiziente Reinigung!

Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten, möchte jedoch darauf hinweisen, dass Philips keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung nimmt. Bereits beim Auspacken der Bürstenköpfe fällt die hochwertige Verarbeitung der Bürsten auf. Ich habe das Produkt jetzt 5 Wochen lang getestet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bürstenköpfe entfernen Plaque sehr effizient und sind dennoch sanft zum Zahnfleisch. Man hat das Gefühl, dass dieses zusätzlich "durchmassiert" wird. Als zusätzlicher positiver Effekt ist zu erwähnen, dass meine Zähne strahlend weiß erscheinen. Das Ergebnis hat sich bereits nach ca. 2 Wochen eingestellt. Verfärbungen werden also zusätzlich beseitigt. Wichtig finde ich zudem die "Anzeigefunktion" der blauen Borsten. In ca. 6 Wochen sollten sich diese weiß verfärben und anschließend ausgetauscht werden. Insgesamt handelt es sich bei den Philips Sonicare S Sensitive Standard-Bürstenköpfen um ein sehr gelungenes Produkt, das ich künftig definitiv verwenden und weiterempfehlen werde.

Vorteile

Effiziente und vor allem schonende Reinigung

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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