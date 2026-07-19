NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX9917/88
HX992W
Sparen 20%
Bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung
Bis zu 7-mal gesünderes Zahnfleisch
4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen + vibrierendem Lichtring Drucksensor
USB-Reiseetui + Ladeglas
Personalisierte Anleitungen von der Philips Sonicare App
Jeder putzt seine Zähne anders. Daher haben wir diesen Bürstenkopf mit mehrwinkligen Borsten entwickelt, um Plaque-Entfernung auf Kurs zu halten, unabhängig von Ihrer Technik. Unser All-in-One A3 Bürstenkopf bietet unsere beste Reinigung und entfernt bis zu 20 x mehr Plaque, liefert 15 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen und bis zu 100 % mehr Fleckenentfernung in weniger als zwei Tagen im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, um Ihr Zahnfleisch zu schonen.
4.4
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Andih7
19/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klasse Zahnbürste.
Sehr gute, gründlich putzende Zahnbürste. Ist bereits die dritte oder vierte ihrer Art. Nach ein paar Jahren sind auch elektrische Zahnbürsten zu ersetzen... kein Wunder bei täglich zwei Putzvorgängen. Perfekt sind die Zahnputzptogramme und die Kopplung mit dem iPhone.
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/90 Akku-Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-07-01
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/90 Akku-Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-07-01
yyyyyyyyyyyy
27/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
das Produkt spricht für sich und bedarf keiner Wor
Ein sehr gutes Produkt , wunderbar mit Ultraschall, verschiedenen Reinigungsstufen und mit Zeit und Drucksensor. Mein Zahnarzt ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst
Date of Use 2010-10-01
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst
Date of Use 2010-10-01
ZahnLöwe
02/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Erwartungen übertroffen!
Als Ü80-Nutzer seit kurzem auf Philips DiamondClean umgestiegen. Eine elektrische Zahnbürste >50 Jahre in Benutzung! Die Empfehlung der "Jugend" zum Umstieg war 100%ig richtig😉. Die bisherige "B"-Zahnbürste reicht in der Reinigungsleistung nicht an die Philips heran. Für die Sonicare spricht außerdem die "klassische" Bürsten-Form.
Vorteile
Reinigungsleistung
Nachteile
Lebensdauer Akku. Austausch Akku problematisch!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Date of Use 2026-04-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Date of Use 2026-04-08
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste
In 6 Wochen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
In weniger als 2 Tagen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.