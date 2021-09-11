Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
4.1
von 5
489
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Pinkie49
11/09/2021
Deutschland
Die beste Zahnbürste für empfindliches Zahnfleisch
Da ich ein kleines Gebiss habe und mit einer normalen Zahnbürste nicht richtig putzen konnte, habe ich mich vor längerer Zeit dazu entschlossen eine elektr. Zahnbürste zu kaufen. Aber es musste eine sein bei der man die Geschwindigkeit einstellen kann und da war ich bei der Philips Sonicare FlexCare richtig. Vorteil: auch zum Verreisen eine Zweitbürste ohne viel tamtam. Meine ist von 2007, aber beide Bürsten/Akkus funktionieren noch einwandfrei und auch das UV-Reinigungsstation. Es gibt keine bessere als Sonicare FlexCare.
Vorteile
drei Geschwindigkeitsstufen, UV-Reinigungsstation, Zwei Bürsten für einen Preis
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Arielle60
12/02/2021
Deutschland
Immer wieder Philips zur Zahnreinigung
Handliches Gerät mit 3 Programmen: Reinigungsfunktion wie Clean, White und Massage
Vorteile
Einfache Bedienung und gründliche Reinigung
Nachteile
Keine
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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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09/11/2020
Deutschland
Sehr lange Lebensdauer
Habe mich nach nunmehr 6,5 Jahren entschieden eine neue zu Kaufen, da der Artikel jetzt unter Alterungserscheinungen Leidet, der Akku hält aber noch immer Tadellos, nur die Schall Leistung hat sehr nach gelassen. Alles in Allem ein Super Produkt, daher ist die neue wieder eine Philips
Vorteile
Lange Lebensdauer
Nachteile
keine festgestellt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).