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Philips Sonicare FlexCareElektrische Schallzahnbürste

HX6902/02

4.1
| (489) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung
Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Philips Sonicare FlexCare passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Hervorragende Reinigung

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Technische Daten

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4.1

von 5

489

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

11/09/2021

Deutschland

Deutschland

Die beste Zahnbürste für empfindliches Zahnfleisch

Da ich ein kleines Gebiss habe und mit einer normalen Zahnbürste nicht richtig putzen konnte, habe ich mich vor längerer Zeit dazu entschlossen eine elektr. Zahnbürste zu kaufen. Aber es musste eine sein bei der man die Geschwindigkeit einstellen kann und da war ich bei der Philips Sonicare FlexCare richtig. Vorteil: auch zum Verreisen eine Zweitbürste ohne viel tamtam. Meine ist von 2007, aber beide Bürsten/Akkus funktionieren noch einwandfrei und auch das UV-Reinigungsstation. Es gibt keine bessere als Sonicare FlexCare.

Vorteile

drei Geschwindigkeitsstufen, UV-Reinigungsstation, Zwei Bürsten für einen Preis

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst

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12/02/2021

Deutschland

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Immer wieder Philips zur Zahnreinigung

Handliches Gerät mit 3 Programmen: Reinigungsfunktion wie Clean, White und Massage

Vorteile

Einfache Bedienung und gründliche Reinigung

Nachteile

Keine

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09/11/2020

Deutschland

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Sehr lange Lebensdauer

Habe mich nach nunmehr 6,5 Jahren entschieden eine neue zu Kaufen, da der Artikel jetzt unter Alterungserscheinungen Leidet, der Akku hält aber noch immer Tadellos, nur die Schall Leistung hat sehr nach gelassen. Alles in Allem ein Super Produkt, daher ist die neue wieder eine Philips

Vorteile

Lange Lebensdauer

Nachteile

keine festgestellt

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 