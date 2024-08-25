NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Integrierter Drucksensor
1 Putzprogramm
BrushSync Funktion
Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.
Der i InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte hochwertige Borsten, um Plaque in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.
Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.
4.3
von 5
932
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
R.Schmiddi
25/08/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das ist eine super Zahnbürste
Sehr einfach zu bedienen, das Putzergebnis ist klasse und das wechseln des Bürstenkopfes geht ohne Probleme.
Vorteile
Putzt einfach sehr gut.
Nachteile
Nachteile sind mir nicht aufgefallen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Bibali
23/08/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Philips Sonicare- seit Jahren zufrieden!
Ich benutze seit Jahren die Sonicare Zahnbürsten und bin immer zufrieden. Putzergebnis und Akku sind sehr gut, und die Lautstärke beim Putzen ist schön leise.
Vorteile
Schön leise, gutes Putzergebnis
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Rulaman
22/08/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Beste Zahnreinigung
Meine Zähne, auch die Überzogenen und Implantate sind nach fast 20 Jahren in allerbestem Zustand. Die vorgegebene Reinigungszeit ist ideal.
Vorteile
Beste Zahnpflege
Nachteile
Der Schalter funktioniert schon nach 2 Monaten nicht immer einwandfrei. Bei allen Vorgängermodellen ging er kaputt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste