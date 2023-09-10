Eingestellt
HX8255/02
Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.
Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss die einfachste Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an Stellen, die mit einer Zahnbürste nicht erreicht werden.
Mit 3 Düsen
1 Düsenbehälter
Reiseetui
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.
Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.
3.4
von 5
131
Bewertungen
Güni 53
10/09/2023
Deutschland
Das beste
Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade
Vorteile
Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.
Nachteile
Gibt keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Datum der Benutzung 2021-09-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-09-10
Mamue
05/08/2018
Deutschland
Ade Zahnseide
Nach den ersten Tagen der Benutzung bin ich restlos begeistert. Mein Zahnfleischbluten beim Zähneputzen (seit 1 Jahr ...) war nach 4 Tagen AirFloss mit Mundspühllösung verschwunden... Auch die Anwendung ist Kinderleicht. Das Pulsieren erschreckt am Anfang, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Hoffe, dass sie lange hält. Wird wohl mein ständiger Begleiter (nach jedem Essen) werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sergiu
06/05/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Produkt ok erfüllt die erwartete Leistung und Funktion.
Produkt ok Design ok Ladestation sehr gut gemacht Induktion und die Düsen Köpfe die auch dort passen. Kann man gut empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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als manuelles Zähneputzen allein