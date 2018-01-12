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Eingestellt

Philips Sonicare For KidsElektrische Schallzahnbürste

HX6381/02

4.2
| (17) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Fördert eine gesunde Putzroutine
Philips Sonicare elektrische Zahnbürste für ein bezauberndes Kinderlächeln
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Elektrische Kinderzahnbürste

Fördert eine gesunde Putzroutine

  • 2 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Altersgerechte Bürstenköpfe zum Schutz der Milchzähne

Altersgerechte Bürstenköpfe zum Schutz der Milchzähne

Diese Philips Sonicare elektrische Zahnbürste hat 2 Bürstenkopfgrößen, die speziell für eine sanfte Reinigung und den Schutz der Zähne in den entscheidenden Entwicklungsphasen entworfen wurden.

Rollschutz-Form

Rollschutz-Form

Durch das stabile Handstück der Bürste können Kinder sie zum Aufbewahren senkrecht stellen und zum Auftragen von Zahnpasta flach hinlegen.

Multi-Grip-Design für Eltern und Kinder

Multi-Grip-Design für Eltern und Kinder

Ergonomische Form, damit Ihre Kinder gemeinsam mit Ihnen oder selbstständig putzen können

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

17

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

2

12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

01/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Leicht zu bedienen und kinderfreundlich.

Sehr leicht zu leicht zu bedienen. Unser Kind liebt die Melodie die während des Putzens spielt. Sehr sanft zu den Zähnen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Für Kids genau das richtige

Wir können die Zahnbürste in jedem Fall weiter empfehlen. Unser Töchterchen macht es Spass die Zähne damit zu putzen. Ab und zu möchte sie ein anderes Bild auf der Zahnbürste. Da ja 3 Motive bei der Zahnbürste inklusive sind also kein Problem. Und durch die Musik wird ihr immer gesagt, wann sie den nächsten Quadranten putzen soll. Wir finden eine tolle Sache.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm