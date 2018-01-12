NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Diese Philips Sonicare elektrische Zahnbürste hat 2 Bürstenkopfgrößen, die speziell für eine sanfte Reinigung und den Schutz der Zähne in den entscheidenden Entwicklungsphasen entworfen wurden.
Durch das stabile Handstück der Bürste können Kinder sie zum Aufbewahren senkrecht stellen und zum Auftragen von Zahnpasta flach hinlegen.
Ergonomische Form, damit Ihre Kinder gemeinsam mit Ihnen oder selbstständig putzen können
4.2
von 5
17
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Luxo77
01/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Leicht zu bedienen und kinderfreundlich.
Sehr leicht zu leicht zu bedienen. Unser Kind liebt die Melodie die während des Putzens spielt. Sehr sanft zu den Zähnen.
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crashi
08/05/2012
Deutschland
Für Kids genau das richtige
Wir können die Zahnbürste in jedem Fall weiter empfehlen. Unser Töchterchen macht es Spass die Zähne damit zu putzen. Ab und zu möchte sie ein anderes Bild auf der Zahnbürste. Da ja 3 Motive bei der Zahnbürste inklusive sind also kein Problem. Und durch die Musik wird ihr immer gesagt, wann sie den nächsten Quadranten putzen soll. Wir finden eine tolle Sache.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6381/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm