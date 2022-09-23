Wir haben die Bürstenköpfe im Rahmen eines Produkttests erhalten. Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Wir sind sehr begeistert von den Bürstenköpfen für die Philips Sonicare for Kids Schallzahnbürste. Was sehr praktisch ist, dass jeder Bürstenkopf eine Schutz-Haube besitzt, so benötigt man für den Urlaub oder kleinere Reisen nicht unbedingt eine Etui. Der Bürstenkopf ist ganz einfach und kinderleicht auf die Schallzahnbürste gesteckt. Dann kann das Putzen auch schon losgehen. Die Bürstenköpfe sind ab einem Alter ab 7 Jahren zu verwenden. Wir hatten vorher die mini Bürstenköpfe ab einem Alter von 3 Jahren die nehmen wir auch noch für die Zähne hinten, da mein Sohn einen sehr kleinen Kiefer hat kommt man mit den mini bürsten besser hinten an die Backenzähne. Die Bürstenzähne sind angenehm und nicht zu hart, sodass auch das Zahnfleisch nicht beschädigt wird. Wir sind super zufrieden und angenehm überrascht über das super putzergebnis die Zähne fühlen sich richtig sauber an.