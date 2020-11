Training und Nachverfolgung

Kinder erhalten Belohnungen, die sie motivieren, einschließlich Geschenken, die Ihren Trainingspartner "Sparkly" glücklich und gesund machen. Ein separates Dashboard in der App ermöglicht Eltern die Nachverfolgung der Leistung und Fortschritte Ihres Kindes sowie Leistung. Außerdem können benutzerdefinierte Zwischenziele erstellt und Anreize geschaffen werden. In einer Umfrage gaben 98 % der Eltern an, dass dies ihren Kindern hilft, länger und besser* zu Putzen.