- Sonicare For Kids Handstück
- Sonicare For Kids Bürstenkopf
- Standardladegerät
- Glitzer-Aufkleber
HX6322/12
Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik
Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Lernen des Zähneputzens motiviert bleiben. Die Bluetooth-fähige Zahnbürste Sonicare For Kids von Philips funktioniert mit einer lustigen App, mit deren Hilfe Kinder gründlicher und länger Zähne putzen und spielend die richtige Zahnputztechnik für das ganze Leben lernen.Alle Vorteile ansehen
Elektrische Schallzahnbürste
Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.
Behalten Sie den Überblick über die Putzdauer, auch wenn Sie die App nicht verwenden
Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie
Die Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und die App sorgen für viel mehr Spaß beim Zähneputzen. Zentrale Figur der App ist der liebenswerte Sparkly, der äußerst gerne saubere Zähne hat. Kinder kümmern sich um Sparkly, während der Putz-Trainer der App sie motiviert, länger und besser zu putzen. Jedes Mal, wenn Ihr Kind gut putzt, wird Sparkly zufriedener, und jedes erfolgreiche Putzen wird belohnt. Kinder können Zubehör zur Personalisierung ihres Sparkly entsperren, oder Sie können Nahrungsmittel für Sparkly gewinnen, der gerne Gesundes isst. Eltern können sogar selbst Belohnungen auswählen, die in die App eingefügt werden sollen.
