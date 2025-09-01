Suchbegriffe

      Philips Sonicare For Kids Elektrische Schallzahnbürste

      HX6322/12

      Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik

      Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Lernen des Zähneputzens motiviert bleiben. Die Bluetooth-fähige Zahnbürste Sonicare For Kids von Philips funktioniert mit einer lustigen App, mit deren Hilfe Kinder gründlicher und länger Zähne putzen und spielend die richtige Zahnputztechnik für das ganze Leben lernen.

      Mit interaktiver Zahnputz-App für mehr Spaß und besseres Zähneputzen.

      • Integriertes Bluetooth®
      • Coaching-App
      • 2 Bürstenköpfe
      • 2 Modi
      98 % der Anwender bestätigen, dass die App Kinder zum längeren und besseren Putzen motiviert.*

      Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.

      Behalten Sie den Überblick über die Putzdauer, auch wenn Sie die App nicht verwenden

      Interaktiver Putz-Trainer begeistert Kinder für das Zähneputzen

      Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie

      Aufregende Belohnungen für erfolgreiches Putzen

      Die Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und die App sorgen für viel mehr Spaß beim Zähneputzen. Zentrale Figur der App ist der liebenswerte Sparkly, der äußerst gerne saubere Zähne hat. Kinder kümmern sich um Sparkly, während der Putz-Trainer der App sie motiviert, länger und besser zu putzen. Jedes Mal, wenn Ihr Kind gut putzt, wird Sparkly zufriedener, und jedes erfolgreiche Putzen wird belohnt. Kinder können Zubehör zur Personalisierung ihres Sparkly entsperren, oder Sie können Nahrungsmittel für Sparkly gewinnen, der gerne Gesundes isst. Eltern können sogar selbst Belohnungen auswählen, die in die App eingefügt werden sollen.

      Technische Daten

      • Leistung

        Stromspannung
        110 bis 220 V

      • Technische Daten

        Batterie
        Wiederaufladbar
        Batterietyp
        Lithium-Ionen
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <<0,5 W

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Violett

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Kompatibilität

        Android-Kompatibilität
        • Android Smartphones
        • Bluetooth 4.0-fähige Tablets
        iOS-Kompatibilität
        • iPhone 4S oder höher
        • iPad der 3. Generation oder höher
        • mit iOS7-Betriebssystem

      • Benutzerfreundlichkeit

        Handstück
        • Gummigriff für hohen Komfort
        • Schlankes, ergonomisches Design
        Akkuanzeige
        Anzeige zeigt Akkustatus an
        Bürstenkopfsystem
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 Sonicare For Kids Griff mit Bluetooth-Funktion
        Aufkleber
        • 8 individuelle Aufkleber
        • 2 zusätzliche Aufkleber
        Bürstenköpfe
        • 1 Sonicare For Kids (Standard)
        • 1 Sonicare For Kids (kompakt)
        Ladegerät
        1

      • Reinigungsleistung

        Leistung
        Bis zu 75 % effektiver*
        Vorteile für die Gesundheit
        Für eine gesunde Zahnpflege
        Timer
        KidTimer und 4-Quadranten-Timer
        Geschwindigkeit
        Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

      • Programme

        Einstellungen
        2

      • Software-Support

        Softwareaktualisierungen
        Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Sonicare For Kids Handstück
      • Sonicare For Kids Bürstenkopf
      • Standardladegerät
      • Glitzer-Aufkleber

      Suchen Sie weitere Zubehörteile? Ersatzteile & Zubehör anzeigen

      • der befragten Eltern im Vergleich mit der alleinigen Verwendung einer Handzahnbürste
      • * als bei einer Handzahnbürste
      • ** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag
      • *** Umfrage unter US-Zahnärzten mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren

